Най-после светлина в края на тунела: Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на БОК!

Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на БОК, което беше замразено близо една година. Това стана, след като Весела Лечева беше вписана като председател на родната централа, а МОК прие документите, удостоверяващи това.

БОК бе със спряно финансиране от близо година

Близо година МОК не изплащаше никакви средства заради факта, че избраното на 19 март 2025 г. ръководство на Олимпийския комитет не можеше да встъпи в длъжност. Получените средства са по програмата „Олимпийска солидарност“ и са за вече проведени събития и дейности, за които БОК дължеше пари на различни контрагенти.

„За пореден път се убедихме, че МОК действа по ясни алгоритми и критерии, така че да подпомага максимално дейността на Националните олимпийски комитети“, коментира генералният секретар Данаил Димов.

В момента БОК обновява своите информационни канали, като в скоро време в сайта ще са достъпни програмите, по които спортисти, треньори, специалисти и федерации могат да кандидатстват.

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