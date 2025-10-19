Войната в Украйна:

Браво! Три титли и общо пет медала за България от Балканското по художествена гимнастика

19 октомври 2025, 18:54 часа 778 прочитания 0 коментара
Браво! Три титли и общо пет медала за България от Балканското по художествена гимнастика

Българските състезателки спечелиха три титли и общо пет медала от Балканското първенство по художествена гимнастика за девойки в сръбската столица Белград.

"Златни" български гимнастички!

Деа Емилова, Виктория Лилкина, Антоанета Цанкова и Сияна Алекова, които вчера станаха шампионки в отборната надпревара, днес взеха още четири отличия на финалите на отделните уреди.

🇧🇬 Отново на върха! Пет медала за България от Балканското първенство! 👏🏻Изключителен уикенд за българската...

Posted by Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница on Sunday, October 19, 2025

Сияна Алекова триумфира на финала на лента с оценка от 24.050 точки, а Антоанета Цанкова завоюва титлата на бухалки с 25.550. Бронзовите медали взеха Деа Емилова на финала на обръч с 23.450 и Виктория Лилкина на топка с резултат от 22.050 точки. На Балканското първенство участваха 90 гимнастички от Хърватия, Гърция, Словения, Сърбия, Румъния, Босна и Херцеговина, Черна гора, България, Република Северна Македония и Турция.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Промени в националния отбор индивидуално по художествена гимнастика преди олимпийската квалификация

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Художествена гимнастика информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес