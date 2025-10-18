Промени в националния отбор индивидуално по художествена гимнастика преди олимпийската квалификация

Стилияна Николова ще запази три от композициите си за новия сезон в художествената гимнастика, докато Ева Брезалиева ще представи изцяло нова програма, съобщи главният мениджър на националния отбор индивидуално жени Бранимира Маркова. "Решихме да не сменяме цялата програма на Стилияна Николова. Искаме тя да бъде с по-изработени съчетания през следващата година заради олимпийската квалификация, която предстои на Световното първенство във Франкфурт. Затова ще променим само съчетанието ѝ с обръч, а композициите с топка, бухалки и лента ще останат същите", обясни Маркова пред БНР.

Нова програма за Брезалиева и само една промяна за Стилияна Николова

"Ева Брезалиева трябва да повиши трудността на своите съчетания, затова реших програмата ѝ да бъде изцяло нова. В момента сме в процес на избор на музика и нови елементи. Всяка година се стараем да покажем нещо различно и интересно. Ще запазя в тайна музиките и идеите, но Ева има изключителна техника и мащаб, и съм убедена, че новите ѝ композиции ще бъдат много силни. Предстои ни и Европейско първенство във Варна, за което обмислям една от композициите ѝ да бъде на българска музика", допълни тя.

В какъв състав ще бъде България през 2026 година?

Главният мениджър подготвя и състезателната програма на гимнастичките за следващия сезон, която ще включва четири Световни купи, две Европейски купи, няколко международни турнира и състезания от веригата Гран При. "Ще започнем с първо контролно в края на януари. Веднага след това ще имаме лагер на "Спортпалас" във Варна, след което стартират международните турнири. В тях ще включим по-младите гимнастички, за да трупат опит. Ева и Стилияна ще се присъединят малко по-късно - за Световните купи. Надявам се през този сезон заедно със Стилияна и Ева да успеем да наложим поне две от по-младите състезателки, които да се включат в по-важните състезания. Все още е рано да кажа, но на Европейското и на Световното първенство ще участваме с най-силните гимнастички - дали ще са две или три, ще решим допълнително", уточни Маркова.

По повод избирането на Кристина Илиева за старши треньор на националния отбор индивидуално девойки Маркова коментира: "Кристина Илиева е доказан специалист с невероятни качества. През последните две години тя постигна отлични резултати с ансамбъл девойки. Миналата година, когато отговарях и за двата национални отбора жени и девойки, задачата беше изключително трудна. Програмите, състезанията и лагерите са различни. С наближаването на Олимпийските игри в Лос Анджелис смятам, че следващите две години са решаващи и трябва да се фокусирам изцяло върху подготовката на индивидуалния женски отбор, защото още догодина предстои олимпийска квалификация. Световното първенство във Франкфурт ще бъде първата такава - първите три гимнастички в индивидуалния многобой ще спечелят квоти. Следващата квалификация е през 2027 година. Тези години са ключови за нашата подготовка и ни чака много работа." / БТА

