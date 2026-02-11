Оставката на Румен Радев:

Саръбоюков лети! Българинът подобри собствения си национален рекорд и стана №1 в света

11 февруари 2026, 21:24 часа 354 прочитания 0 коментара
Саръбоюков лети! Българинът подобри собствения си национален рекорд и стана №1 в света

Божидар Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина от 8.45 метра по време на международния лекоатлетически турнир в зала в сръбската столица Белград. Постижението му е най-добър резултат в света за сезона в дисциплината.

Българинът подобри собственото си върхово постижение от преди три дни 8.39 метра, поставено в Мец (Франция). Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна този резултат в петия опит. Така той излезе еднолично като номер 1 в света за сезона, след като до момента делеше първата позиция с актуалния световен шампион в зала и на открито Матия Фурлани с по 8.39 метра.

Атлет номер 1 на България за изминалата година, в която стана европейски шампион на закрито в Апелдоорн, започна с 8.23, после 8.26, 8.29 и 8.45, а в другите два опита имаше фаул. Постижението на Саръбюков е и рекорд на турнира.

Българинът победи носителя на всички възможни титли в скока на дължина Милтиадис Тентоглу (Гърция), който остана втори с 8.27 метра, а бронзовият медалист в зала от Световното първенство в Глазгоу през 2024-а Кери Маклауд (Ямайка) се нареди трети с 8.22.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Лека атлетика Божидар Саръбоюков
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес