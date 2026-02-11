Саръбоюков лети! Българинът подобри собствения си национален рекорд и стана №1 в света

Божидар Саръбоюков постави нов национален рекорд в скока на дължина от 8.45 метра по време на международния лекоатлетически турнир в зала в сръбската столица Белград. Постижението му е най-добър резултат в света за сезона в дисциплината.

Българинът подобри собственото си върхово постижение от преди три дни 8.39 метра, поставено в Мец (Франция). Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна този резултат в петия опит. Така той излезе еднолично като номер 1 в света за сезона, след като до момента делеше първата позиция с актуалния световен шампион в зала и на открито Матия Фурлани с по 8.39 метра.

Атлет номер 1 на България за изминалата година, в която стана европейски шампион на закрито в Апелдоорн, започна с 8.23, после 8.26, 8.29 и 8.45, а в другите два опита имаше фаул. Постижението на Саръбюков е и рекорд на турнира.

Българинът победи носителя на всички възможни титли в скока на дължина Милтиадис Тентоглу (Гърция), който остана втори с 8.27 метра, а бронзовият медалист в зала от Световното първенство в Глазгоу през 2024-а Кери Маклауд (Ямайка) се нареди трети с 8.22.