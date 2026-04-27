България се доближи на девет титли от абсолютния европейски връх в щангите

27 април 2026, 19:11 часа 161 прочитания 0 коментара
България вече е на само девет титли от абсолютния европейски връх в щангите! Страната ни спечели нови два златни медала на изминалото Европейско първенство по вдигане на тежести 2026 в Батуми, с което вече има 193 европейски титли в цялата история. С това България заема второ място сред всички нации във вечната ранглиста, като единствено изостава на девет титли от лидера СССР, показа справка на Actualno.com.

България е втора в Европа по медали в цялата история на щангите

Съветският съюз е лидер по медали на европейски първенства по вдигане на тежести, като има 202 златни медала, 89 сребърни медала и 34 бронзови медала. България е на второ място със 193 златни медала, 143 сребърни медала и 103 бронзови медала, след като в Грузия успя да спечели 2 злата, 1 сребро и 2 бронза. На трета позиция във вечната класация пък е Русия с 90 златни медала, 86 сребърни медала и 51 бронзови медала, но в последните години страната не участва.

За да измести Съветския съюз от първото място, България трябва да спечели още девет златни медала. Така ще се изравни по златни отличия със СССР с 202 медала, като ще излезе начело заради повече сребърни медали. Топ 6 се допълва от Турция, Полша и Украйна, като южната ни съседка има най-големи шансове да влезе в топ 3, тъй като е на 12 европейски титли зад Русия, след като на изминалия шампионат спечели два златни медала.

Иначе Армения, която измести България от първото място по медали на Европейското в Батуми, се нарежда на седмо място във вечната класация с 42 златни медала, 49 сребърни медала и 41 бронзови медала. 

Стефан Йорданов Отговорен редактор
вдигане на тежести Европейско първенство по вдигане на тежести
