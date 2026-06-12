"Какво очаквате, да спра да играя ли?": Шампионката ни Нургюл Салимова говори за разпад на отбора ни по шах

Две федерации по шахмат и младата ни звезда в този спорт Нургюл Салимова вече мисли дали изобщо да се състезава за България. Интересувам се от това дали мога да се състезавам в международни състезания, каза тя и предупреди за вариант да ни бъдат наложени санкции и България да не участва на Олимпийските игри, което би било пълен абсурд. Става въпрос за санкции от ФИДЕ (Международната федерация по шах), което веднага слага бариера пред международни участия.

"Ние трябва да се чудим дали ще участваме на поредната Шахматна олимпиада или световно първенство. Смятам, че всичкото това е абсурдно - в България имаме много силни шахматисти", оплака се Салимова пред БНТ. Българската спортна федерация по шахмат обаче твърди в официална позиция, че няма проблем да се участва в международни състезания от най-високо ниво.

"Ултиматум не поставям - ако ни спрат правата, какво очаквате, да спра да играя шах? Играя шах от 18 години, длъжна съм да се погрижа за себе си", предупреди Салимова. Тя не пожела да взема страна в битката на нашите две федерации, но изрази мнение - трябва да се седне и да се говори.

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На въпрос дали има предложение да се състезава за друга страна, тя отговори, че преди няколко години е имала няколко предложения. "Ако ни бъдат спрени правата, няма да имаме друг избор", поясни Салимова и добави, че и други състезатели са в нейното положение, говорили са дори вече с други федерации. Аз засега не съм, заяви тя, но уточни, че няма да е много трудно и тя да проведе разговори.

Салимова каза и, че всичко това пречи, защото шахът е мисловна игра, емоционалното състояние е много важно - какво можеш да си позволиш, какво не можеш, дали изобщо можеш да участваш.

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