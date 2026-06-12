Формула 2: Кога и къде да гледаме свободната тренировка на Никола Цолов за Гран при на Барселона?

Още един кръг от Формула 2 неусетно измина и вече е време за петото Гран при. Този път Никола Цолов и неговите съперници ще се борят за Голямата награда на Барселона. Българският лъв спечели Гран при на Монако и влиза в каталунската столица само и единствено с мисъл за победа и връщане на първото място във временното класиране. В момента той е втори, само на 1 точка зад лидера Габриеле Мини.

Тренировката за Гран при на Барселона: Начален час и ТВ

По традиция, битката за Голямата награда на Барселона започва с тренировката. Тя ще се проведе днес, на 12 юни, а в нея пилотите ще имат възможността да донастроят своите болиди и да се подготвят за същинската част от надпреварата. Квалификацията е насрочена за по-късно днес, а спринтът и основното състезание ще се проведат съответно в събота и неделя.

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В колко часа е свободната тренировка за Гран при на Барселона?

Свободната тренировка за Гран при на Барселона ще се проведе днес, на 12 юни. Тя ще започне с начален час 12:05 ч. българско време. Веднага след треноровката в долния клас - Формула 3.

Коя телевизия ще предава свободната тренировка?

Свободната тренировка за Гран при на Барселона ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, по който ще бъде излъчена е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате тренировката на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след нейния край в спортната секция на Actualno.com.

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