Спорт:

В последния момент! Отнеха първото място на България на Европейското първенство в Батуми

26 април 2026, 20:26 часа 955 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В последния момент Армения отне първото място на България в класирането по медали и спечели отборната купа на Европейското първенство по вдигане на тежести 2026 в Батуми, Грузия. Арменският национален отбор успя да измести "лъвовете" от челната позиция, след като опитният тежкоатлет Вараздат Лалаян разби конкуренцията в последната категория на шампионата и стана европейски шампион при най-тежките (над 110 кг).

Армения е отборен победител на Европейското в Батуми, България остана на второ място

Вараздат Лалаян записа 210 кг в изхвърлянето, 241 в изтласкването и събра двубой от 451 кг, за да спечели европейската титла, а освен това грабна златни медали и в отделните движения. Втори и трети финишираха съответно Даниил Вагайцев и Тимур Наниев, които се състезават под неутрален флаг. България нямаше представител в категорията над 110 кг, като българското участие приключи в събота, когато Христо Христов се пребори за бронз в категория до 110 кг.

Още: Тройната премия, която Карлос Насар си заслужи след европейския триумф в Батуми

Национален отбор по вдигане на тежести на България

Вараздат Лалаян направи разликата в последния ден от първенството

С европейската титла на Лалаян отборът на Армения успя да стане лидер в класирането на нациите по медали с 3 златни медала, 4 сребърни медала и 1 бронзов медал. България остава на втора позиция с 2 златни медала, 1 сребърен медал и 2 бронзови медала. На трета позиция пък завърши отборът на Турция с 2 златни медала и 3 бронзови медала. Южната ни съседка също има двама европейски шампиони, но страната ни се наложи заради сребърния медал, който има.

Великобритания и Украйна допълниха топ 5 в класирането по медали в двубоите. Иначе в класирането с медали и от отделните движения България отново финишира на второ място с общо 14 медала - 6 златни, 5 сребърни и 3 бронзови. Първото място пак бе за Армения с общо 24 медала - 9 златни, 8 сребърни и 7 бронзови. Третата позиция пък бе за Турция с 16 медала - 4 златни, 3 сребърни и 9 бронзови.

В отборното класиране при мъжете Армения е победител с 567 точки, докато България е втора с 540 пункта. Турция е на трета позиция с 539 точки. При жените пък победител е Украйна с 463 точки, докато Турция и Армения са на втора и трета позиция, съответно с 442 и 424 точки, показа справка на Actualno.com.

Още: Руснак счупи още един рекорд на Европейското по щанги, но едва не изпусна титлата

Стефан Йорданов Отговорен редактор
вдигане на тежести Европейско първенство по вдигане на тежести
