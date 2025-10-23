Българка стои зад историческия успех на Япония в художествената гимнастика, а сега ще работи за българската школа

Българският треньор по художествена гимнастика Жанина Иванова получи признателност от абсолютните световни шампионки от ансамбъла на Япония за нейния принос към техните изящни композиции. Българката бе в основата на шампионските композиции на японския ансамбъл, който спечели историческа първа световна титла през лятото в състезание, в което българският ансамбъл остана шести.

Световните шампионки от Япония с признателност към Жанина Иванова

"Благодарим сърдечно за цялата подкрепа и насърчаване по време на това световно първенство. Японският отбор успя да постигне този резултат благодарение на голямата помощ на всички от България и особено на г-ца Жанина Иванова. Нейните прекрасни съчетания, професионализъм и енергия бяха голяма опора за нас и ни дадоха изключително много. Изказваме дълбока и сърдечна благодарност!"

Поредно признание за българската школа по художествена гимнастика

"Ще бъдем много щастливи, ако и занапред вървим заедно напред, за да продължим да показваме красотата на художествената гимнастика", споделиха световните шампионки от Япония, цитирани от Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ). От родната централа отбелязват, че това е признание не само за труда на Жанина Иванова, но и за силата на българската школа, която "продължава да вдъхновява и да оформя световния облик на художествената гимнастика".

"Българският дух, талант и професионализъм - ценени и обичани по целия свят", допълниха от БФХГ. Само преди няколко дни Жанина Иванова бе привлечена за треньор на ансамбъла за девойки на България.