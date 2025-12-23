Лайфстайл:

Българската федерация по художествена гимнастика се похвали със 111 спечелени медала и отчете успешна 2025 година

23 декември 2025, 12:38 часа 230 прочитания 0 коментара
Българска федерация художествена гимнастика отчете успешна 2025 година със спечелени общо 111 медала от Гран При и международни турнири, Европейски, Световни и Чалъндж купи, Европейско и Световно първенство. Завоюваните отличия са 61 златни, 31 сребърни и 19 бронзови.

Най-големите успехи постигна Стилияна Николова

1️⃣1️⃣1️⃣ медала. Една година. Една школа. Една България. 🇧🇬✨ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ година ще бъде вписана със "златни" букви в...

Posted by Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница on Monday, December 22, 2025

Най-големите успехи постигна Стилияна Николова, която стана световна и европейска вицешампионка в многобоя съответно от Рио де Жанейро и Талин. В естонската столица тя има още три златни медала на финалите на обръч, топка и бухалки, а в Бразилия взе също сребро отборно, на обръч и на лента.

„Това не са просто цифри. Това са часове труд, хиляди повторения, сълзи от умора и сълзи от щастие. Това са тренировки, когато никой не гледа и триумфи, когато целият свят аплодира. Зад всеки медал стои гимнастичка с мечта, треньор с визия, екип с отдаденост, съдии, специалисти, лекари, балетни педагози, хореографи, ръководители и родители, които вярват, дори когато е трудно. Благодарим на всички, които превърнаха 2025 година в еталон за смелостта да мечтаете, за дисциплината да вървите докрай, за силата да защитавате България с чест, стил и сърце!“, написаха от централата във Фейсбук.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Художествена гимнастика Българска федерация по художествена гимнастика Стилияна Николова
