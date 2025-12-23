Българската федерация по художествена гимнастика се похвали със 111 спечелени медала и отчете успешна 2025 година

Българска федерация художествена гимнастика отчете успешна 2025 година със спечелени общо 111 медала от Гран При и международни турнири, Европейски, Световни и Чалъндж купи, Европейско и Световно първенство. Завоюваните отличия са 61 златни, 31 сребърни и 19 бронзови.

Най-големите успехи постигна Стилияна Николова

Най-големите успехи постигна Стилияна Николова, която стана световна и европейска вицешампионка в многобоя съответно от Рио де Жанейро и Талин. В естонската столица тя има още три златни медала на финалите на обръч, топка и бухалки, а в Бразилия взе също сребро отборно, на обръч и на лента.

„Това не са просто цифри. Това са часове труд, хиляди повторения, сълзи от умора и сълзи от щастие. Това са тренировки, когато никой не гледа и триумфи, когато целият свят аплодира. Зад всеки медал стои гимнастичка с мечта, треньор с визия, екип с отдаденост, съдии, специалисти, лекари, балетни педагози, хореографи, ръководители и родители, които вярват, дори когато е трудно. Благодарим на всички, които превърнаха 2025 година в еталон за смелостта да мечтаете, за дисциплината да вървите докрай, за силата да защитавате България с чест, стил и сърце!“, написаха от централата във Фейсбук.

