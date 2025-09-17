Целта е Формула 1: Говори "българският лъв" Никола Цолов

"Няма да има по-различна подготовка за Формула 2, освен научаването на новата кола, която е с по-мощен двигател и карбонови спирачки. Генерално търся да се усъвършенствам най-много и трябва да науча още неща, както и начинът, по който се изразявам с инженера. Аз гледам и се уча от Формула 1, следя Макс Верстапен какво прави. Колкото повече приличам на готов пилот за Формула 1, толкова по-бързо ще стигна дотам". Това заяви пилотният състезател от Формула 2 Никола Цолов пред bTV.

Дълъг и труден път към голямата мечта

Цолов обясни, че пътят за него е бил доста труден и дълъг. "Радвам се вече, че ще участвам във Формула 2 и стъпка по стъпка се доближавам към голямата мечта", коментира той. Цолов вярва, че е най-добрия в спорта, в който се състезава. Още преди сезонът да започне, целта ми е да се боря за титлата. На почти всички сесии бях първи, но все пак имах прогрес и нещата започнаха да стават много по-добри за мен, каза Никола Цолов.

"Миналата година имаше три победи - в Мароко една от първите ми, а тази година започна сложно с дисквалификацията в Австрия", сподели Никола Цолов.

Никола Цолов заяви, че се опитва да се сприятели с инженера си извън пистата на състезанията. Това е едно от нещата в подготовката, които ще са включени, открои той. Никола Цолов добави още, че много хора са започнали да го разпознават, но това не е голям проблем за него.

Никола Цолов сподели, че родителите му винаги са до него и с тяхната подкрепа, и мечта, може да стигне до целта - Формула 1. Той коментира и шоуто в София, което направи с колата от Формула 1. "Уникално е да си в болид машината от Формула 1, това е нещото, което искам да повтарям доста често. Със сигурност много бързо ускоряваше, имаше доста повече системи, воланът е по-лек, а всичко друго беше еднакво като с Формула 3", посочи Цолов.

Той бе категоричен, че се надява да направи следващата крачка и следващата година по същото време да говори за Формула 1.

