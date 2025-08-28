Четирикратният шампион в Тур дьо Франс Крис Фрум е в болница след катастрофа

Четирикратният победител в Тур дьо Франс Крис Фрум е бил транспортиран по въздух до болница, след като е получил множество наранявания при катастрофа в Южна Франция. 40-годишният британец е бил откаран в медицинско заведение в сряда следобед, 27 август, с хеликоптер след инцидент близо до Тулон, на около 170 км от дома му в Монако. Екипът на Фрум описа катастрофата като „сериозна“, но заяви, че състоянието му е стабилно и че не е получил никакви травми на главата.

Фрум е със счупени ребра и поражения по белия дроб

Сканирането обаче показа, че колоездачът има пет счупени ребра, колабирал бял дроб и фрактура на лумбален прешлен.

Още: 10 август, 2025: "Тур дьо Франс" ще спре движението по един от пътищата на България

Френският вестник L'Equipe съобщи, че Фрум е бил в съзнание при пристигането си в болницата и е могъл да говори с медицинския персонал.

Днес, 28 август, ще му бъде направена операция на гърба.

Няма други велосипедисти, замесени в катастрофата.

Снимка: Getty Images/Guliver

Това може да е последната състезателна година на Фрум

Фрум спечели първата от четирите си титли в Тур дьо Франс през 2013 г., като триумфира в най-елитната колоездачна надпревара в света и три поредни години след това - между 2015 и 2017 г.

Колоездачът от отбора на Israel-Premier Tech, чийто договор изтича в края на годината, се очаква да пропусне остатъка от сезона поради травмите си.

Още: Най-после! Падна един от великите рекорди на Тур дьо Франс (ВИДЕО)

Фрум, който счупи ключицата си по време на UAE Tour през февруари, по-рано заяви, че 2025 г. може да бъде последната му година в състезателното колоездене, припомня BBC.