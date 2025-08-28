Войната в Украйна:

Четирикратният шампион в Тур дьо Франс Крис Фрум е в болница след катастрофа

28 август 2025, 16:50 часа 365 прочитания 0 коментара
Четирикратният шампион в Тур дьо Франс Крис Фрум е в болница след катастрофа

Четирикратният победител в Тур дьо Франс Крис Фрум е бил транспортиран по въздух до болница, след като е получил множество наранявания при катастрофа в Южна Франция. 40-годишният британец е бил откаран в медицинско заведение в сряда следобед, 27 август, с хеликоптер след инцидент близо до Тулон, на около 170 км от дома му в Монако. Екипът на Фрум описа катастрофата като „сериозна“, но заяви, че състоянието му е стабилно и че не е получил никакви травми на главата.

Фрум е със счупени ребра и поражения по белия дроб

Сканирането обаче показа, че колоездачът има пет счупени ребра, колабирал бял дроб и фрактура на лумбален прешлен.

Още: 10 август, 2025: "Тур дьо Франс" ще спре движението по един от пътищата на България

Френският вестник L'Equipe съобщи, че Фрум е бил в съзнание при пристигането си в болницата и е могъл да говори с медицинския персонал.

Днес, 28 август, ще му бъде направена операция на гърба.

Няма други велосипедисти, замесени в катастрофата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty Images/Guliver

Това може да е последната състезателна година на Фрум

Фрум спечели първата от четирите си титли в Тур дьо Франс през 2013 г., като триумфира в най-елитната колоездачна надпревара в света и три поредни години след това - между 2015 и 2017 г.

Колоездачът от отбора на Israel-Premier Tech, чийто договор изтича в края на годината, се очаква да пропусне остатъка от сезона поради травмите си.

Още: Най-после! Падна един от великите рекорди на Тур дьо Франс (ВИДЕО)

Фрум, който счупи ключицата си по време на UAE Tour през февруари, по-рано заяви, че 2025 г. може да бъде последната му година в състезателното колоездене, припомня BBC.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Колоездене Тур дьо Франс Крис Фрум
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес