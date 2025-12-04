Еврошампионът Любомир Епитропов плува силно, но остана извън битката за медалите в коронната си дисциплина в Люблин

Действащият европейски шампион по плуване на 200 м бруст в голям басейн Любомир Епитропов направи силно плуване в сериите на същата дисциплина на еврошампионата в малък басейн в Люблин, Полша, но не успя да се класира за полуфиналите. Българинът спечели първата серия в дисциплината с време 2:06.84 мин., доближавайки се на 40 стотни от националния си рекорд, но завърши 17-ти в общото класиране и едно място го раздели от място на полуфиналите.

Епитропов отпадна в сериите на коронната си дисциплина

Епитропов тръгна с темпо за под националния си рекорд и успя да го задържи почти до самия край, като в последните 50 метра загуби още ценно време и не успя да слезе под 2:06:44, което е неговият национален рекорд в малък басейн, поставен през 2021-ва. И макар да плува близо до най-добрия си резултат, Епитропов не успя да влезе в полуфиналите, като конкуренцията се оказа много сериозна.

Вероятно Епитропов бе повлиян и от това, че нямаше конкуренция в серията си и трябваше сам да налага темпото от началото до края. Той имаше и нарушена подготовка преди шампионата в Люблин. Междувременно Дарен Кирилов и Калоян Левтеров също не намериха място на полуфиналите на 100 метра гръб. Но Габриела Георгиева успя да се класира за полуфиналите на същата дисциплина при жените.

По-рано и Петър Мицин изпита разочарование в коронната си дисциплина.