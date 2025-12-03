Войната в Украйна:

Загубил от Флойд Мейуедър иска да му отмъсти в други два брутални спорта

03 декември 2025, 17:15 часа 342 прочитания 0 коментара
Американецът Андре Берто иска да поднови враждата си с Флойд Мейуедър - 10 години след първата им среща. Мейуедър победи с лекота Берто в предпоследния мач от блестящата си професионална боксьорска кариера с 50 победи и нито една загуба през септември 2015 г. Сега Берто търси отмъщение в бокса с голи ръце или в шампионата по Dirty Boxing.

Берто иска да се бие с Мейуедър с голи ръце или в шампионата Dirty Boxing

На въпроса на Майк Пери в OverDogs Podcast в коя дисциплина би искал да се изправи отново срещу Мейуедър, Берто отговори: "В която и да е от двете. Имам още малко да дам. Флойд обича да тича наоколо. Искам да мога да го хвана и да го ударя с нещо друго. Така че, честно казано, и двете. Той се чувства толкова комфортно на боксовия ринг."

"Флойд, той говори много, но аз го познавам добре. Познавам Флойд откакто бях на 16 години и знам, че всъщност не е такъв. Когато става въпрос за боксовия ринг, имаш цялата тази сигурност около себе си и всичко, което трябва да направиш, е да изглеждаш хитър, за да се измъкнеш. Това е съвсем различна ситуация, братко."

Андре Берто срещу Флойд Мейуедър

Dirty Boxing Championship (DBX) е хибридна боксова лига, съсобственост на ветераните от UFC Джон Джоунс и Пери. От стартирането си през 2024 г. DBX бързо привлече вниманието с динамичните си правила. Боевете се провеждат с MMA ръкавици и макар че ритниците и ударите с колена не са разрешени, има много по-малко ограничения по отношение на ударите с горните крайници.

За разлика от бокса с голи ръце, който по същество е традиционен бокс без ръкавици, DBX позволява супермен удари, въртящи се удари с гръб на ръката, лакти и удари от стоящо положение. 

