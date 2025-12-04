Карлос Насар прие корекциите на федерацията по договора му и окончателно ще се състезава за България

Феноменът на българските щанги Карлос Насар прие корекциите на Българската федерация по вдигане на тежести по неговия договор и окончателно ще се състезава за България през 2026 година. Насар, който в понеделник публично подписа своя договор пред медиите, получи втори вариант на контракта - с няколко корекции от страна на федерацията. Корекциите обаче не промениха решението на Насар да подпише договора и да продължи да се състезава под български флаг.

Карлос Насар подписа и върнатия договор от федерацията

Олимпийският, световен и европейски шампион имаше 24 часа на разположение, за да подпише променения контракт, като става дума за малки корекции по договора, които не са представлявали проблем за Насар. Той отказа многомилионни оферти от Бахрейн и Саудитска Арабия, за да продължи да се състезава за България, като отбеляза, че не го прави заради президента Стефан Ботев, а заради всички хора, които го подкрепят у нас.

Насар е против управлението на Стефан Ботев и вече заяви, че подкрепя Асен Златев на предстоящите избори във федерацията на 15 декември. Както е известно, Ботев и Златев ще опитат да спечелят гласовете на клубовете, за да стане ясно кой ще управлява федерацията занапред. Според Ботев, той трябва да продължи да бъде президент, тъй като се ползва с подкрепата на Делян Пеевски, който се явява финансов благодетел на българските щанги. Насар пък смята, че Пеевски няма работа във федерацията.