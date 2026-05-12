Предложение до 35% данъчно облекчение за бизнес, ако инвестира в българския спорт: Бербатов с отчет за свършеното

12 май 2026, 11:12 часа 512 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Преди два месеца, в ролята си на съветник на министър-председателя по въпросите на младежта и спорта, поех отговорността да предложа нов път за българския спорт - път, основан на прозрачност, диалог и конкретни решения. Сега, след приключването на този мандат, мога с гордост да заявя, че всяка поставена цел е не само изпълнена, но и административно подсигурена.

Това написа в свой пост във Фейсбук българската футболна звезда Димитър Бербатов.

Той е категоричен, че българският спорт вече има своята нова рамка, върху която следващото ръководство на Министерството на младежта и спорта може да стъпи веднага.

Бербатов представи пълен отчет за това какво е постигнатото за 70 дни:

"Пълен структурен анализ и диалог с федерациите

Проведохме мащабно проучване с участието на всички лицензирани спортни федерации.

Резултатът, който беше презентиран на всички тях, в Гранитната зала на Министерския съвет (нещо, което досега не се беше случвало никога), е подробен доклад-анализ, който идентифицира системните проблеми - от административните тежести до дефицитите във финансирането.

Пълният доклад с анализа и конкретни предложения за решения е официално внесен в Министерския съвет и Министерството на младежта и спорта.

 

Модел за финансиране

Едно от най-важните неща, които подготвихме, е финансов механизъм, за да може бизнесът в България да помага на спорта!

От 10% до 35% данъчно облекчение за бизнеса, инвестиращ в българския спорт.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, който предложих и се разработи заедно с Министерството на финансите, беше приет на последния Министерски съвет, на 7 май 2026 г. и е изпратен към деловодството на Народното събрание!

Новите народни представители трябва да го гласуват и решат дали да го приемат!

Инициативата "Отворени салони"

Създадохме междуведомствена работна група с експерти от МОН, ММС, НСОРБ и СРСНПБ. Формулирахме ясни и сигурни правила на базата на вече работещ модел, по които училищната база да бъде достъпна за спортните клубове след часовете.

Резултатът: НСОРБ ще изпрати тези предложения до всички общини, а МОН - до всички Регионални управления на образованието (РУО) в страната".

Според Бербатов всичко постигнато дотук е експертно наследство. Той е категоричен, че внесената в Министерския съвет и Министерството на младежта и спорта документация съдържа пълния капацитет за мащабна реформа, която да превърне България в държава на здрави и активни хора.

"Благодаря на премиера за доверието и на всички партньори от федерациите и министерствата за денонощната работа. Вярвам, че новият министър на младежта и спорта ще разпознае в тези документи правилната посока и ако сметне за добре, ще ги надгради в интерес на българското общество. Надявам се, всички ние - спортната ощественост, федерации и клубове, да бъдем проактивни, да задаваме въпроси, да се търсят отговори, ако работа в посока подобряването и развитието на българския спорт, не се случва! Спортът е надпартиен. Той е национална кауза. Моята работа по тази кауза продължава", обави още Бербатов.

