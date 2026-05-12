Семейна радост за Малума: Латино звездата очаква второ дете (СНИМКА)

Латино изпълнителят Малума трогна сърцата на феновете си за Деня на майката (10 май), като обяви, че той и партньорката му очакват още едно дете. Той сподели новината с нежна черно-бяла снимка в Instagram, на която се вижда бременният корем на приятелката му Сузана Гомес. В кадъра Малума и 2-годишната им дъщеря Парис целуват корема на Гомес в много мил семеен момент.

32-годишният певец добави само светлосиньо сърце към описанието, а колеги като Джей балвин, Раян Кастро и Принс Ройс заляха коментарите с поздравления. Публикацията събра над 2.6 милиона харесвания за по-малко от 24 часа.

Още: Малума сам не се разпознал в огледалото след шокираща промяна (ВИДЕО)

Малума и Гомес са заедно от 2020 г. Колумбийската звезда за първи път обяви, че очакват първото си дете през октомври 2023 г. чрез музикалното видео към песента му "Procura".

През 2024 г. Малума публикува трогателен кадър с бебето си, като сподели, че първите му дни като баща са били най-хубавите в живота му.

Предстои нов албум

Освен семейството си, певецът е активен и в музикално отношение. Наскоро той пусна сингъла „QHP Piñata“ заедно със Sky Rompiendo и Kris R. Феновете също очакват седмия му студиен албум "Loco x Volver", който излиза на 15 май и включва колаборации с изпълнители като Beéle, Lenny Tavárez, Justin Quiles и Kany García, пише "Billboard".

Още: Феновете в екстаз: Латино звездите J Balvin и Малума с емоционален момент на сцената (ВИДЕО)