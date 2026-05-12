Рут Колева за DARA: Да покажем, че можем да стоим зад наш артист, когато излиза пред света

"България е на Евровизия с артист, който носи енергия, самочувствие и истинско сценично присъствие. Първият полуфинал е на 14 май. И сега е моментът да сме зад нея. Тя има глас. Има характер. Има магията на поп дива. Има визия. А как танцува, боже - прекрасна е. Дара притежава сценична лекота, която не се създава - или я носиш, или не. А тя я носи".

Това пише в профила си в социалните мрежи певицата Рут Колева относно участието на българската изпълнителка в музикалната надпревара във Виена. Дара ще бъде със стартов номер 1 в четвъртък вечер на полуфинал, а при класиране в първата половина на таблицата, каквито са и почти сигурните участия, ще защитава България с песента си "Bangaranga" на големият финал на 16 май (събота).

"Евровизия е огромна сцена, но DARA е артист, който знае как да застане в светлината. И да сияяе. И нека този път направим нещо много просто: да не чакаме първо някой отвън да ни каже, че е добро, за да започнем и ние да вярваме. Да я подкрепим сега и да покажем, че можем да стоим зад наш артист, когато излиза пред света. На 14 май сме с DARA. За България, за сцената и за това най-накрая да влезем в тази история с енергия, а не със съмнение. Дарина Йотова, успех!", пише още Рут Колева.

