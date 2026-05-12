Кое е най-малкото море в света?

Въпреки че нашата планета се нарича Земя, тя по същество е истински „воден свят“. Повече от 70% от повърхността на планетата е покрита с вода, а лъвският пай от нея е концентриран в океаните, пише BBC Wildlife.

Въпреки това, сред безкрайните дълбини има истински „бебета“, чиито размери са изумителни в сравнение с гигантите на нашата планета.

Най-малкото море в света

На Земята има пет основни океана, които по същество са части от един воден басейн. Северният ледовит океан се счита за най-малкия, най-плитката и най-студеният от водните басейни на Земята. Площта му е около 14 милиона км², което е почти 11 пъти по-малко от територията на Тихия океан. "Притиснат" е между Аляска, Канада, Гренландия, Норвегия и Русия. През по-голямата част от годината е заледен, но дори тези екстремни условия са се превърнали в уютен дом за полярните мечки, невероятните нарвали и белухи.

В света има повече от 50 морета, но абсолютният рекорд за най-малко море принадлежи на Мраморно море. Намира се в Турция и заема площ от само около 7 052 ​​км².

Според изследователите, въпреки скромните си размери и липсата на силни течения, този воден басейн има сложни характеристики. Например, Мраморно море се намира в район, предразположен към чести земетресения, което го прави едно от най-интересните места за изследване на картата на света.

Проливът Дарданели го свързва с Егейско море на югозапад, а проливът Босфор води до Черно море на североизток. Две реки, Сусурлук и Граник, се вливат в Мраморно море. Двадесет и три острова са разпръснати из водите.

Този географски район се гордее с уникален природен пейзаж – бреговата линия е предимно планинска и стръмна. Въпреки това, той е заобиколен и от живописни заливи и пясъчни плажове, привличащи пътешественици от цял ​​свят.

Мраморно море е дълго 280 км и широко до 80 км. Дълбочината му е малка - 1404 м в максималната си точка, а периметърът му не надвишава 300 м. Морското дъно се състои от три басейна, простиращи се почти успоредно на земната географска ширина. Два от тях се намират в западната част, разделени от подводна планина. Близо до остров Мармара дълбочината им достига съответно 500–700 м и 1260 м. Друг басейн се простира югозападно от Принцовите острови - това е най-дълбоката точка.

Температурата на водата във всяка негова част, дори през студения сезон, не пада под +8°C.

