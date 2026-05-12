Коя страна от ЕС колко получи по Плана за възстановяване: Актуални данни

12 май 2026, 15:35 часа 597 прочитания 0 коментара
Към България към края на миналата година са изплатени 53 процента от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост. Това показват данни на Евростат. По-малък дял от средствата Европейската комисия (ЕК) е изплатила на Унгария (2,2 на сто), Люксембург (37,4 на сто), Полша (37,7 на сто), Нидерландия (46,3 на сто), Литва (46,3 на сто), Румъния (47,2 на сто) и Швеция (47,8 на сто).

България е използвала 36 процента от сумата

България е използвала 36 процента от общата сума, която трябва да получи по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Най-много като дял от отделената за съответната страна сума са били получените евросредства от Франция (84,8 на сто).

ЕК е изплатила на страните членки на Европейския съюз 66 процента от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост към края на 2025 г.

За периода 2020-2025 г. членките на ЕС са отчели използването на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост, равностойно на 63 процента от общия размер на отпуснатите безвъзмездни фондове, възлизащи на 228 млрд. евро.

Механизмът за възстановяване и устойчивост предоставя финансова подкрепа на държавите от ЕС под формата на безвъзмездни средства и заеми за осъществяване на реформи и инвестиции.

Брутните инвестиции в основен капитал са съставлявали 27 на сто от използваните средства, докато 45 на сто са били за капиталови трансфери.

Пламен Иванов Редактор
