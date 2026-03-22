"Двигател на Мерцедес, пилот на Ред Бул, стратегия на Ферари": Проблеми за Макс Верстапен отвъд Формула 1

Проблемите през този сезон за четирикратния световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен продължават и извън основния му спорт. Този уикенд нидерландецът взе участие на състезанието от серията GT3 на Нюрбургринг и успя да спечели втората си победа в сериите. Както е известно, пилотът на Ред Бул, който тук кара с кола с двигател на Мерцедес, се цели в дебютно участие на емблематичното 24-часово състезание за издръжливост на пистата през май.

Отборът на Верстапен триумфира на Нюрбургринг, но победата бе отнета 2 часа по-късно

Верстапен смяташе, че е спечелил четиричасовото състезание ADAC Barbarossapreis от серията Nurburgring Langstrecken-Serie заедно със съотборниците си Дани Юнкадела и Жул Гунон за Verstappen Racing, който се състезава с Mercedes-AMG GT3. Но два часа по-късно техническата комисия откри, че отборът му е използвал седем комплекта гуми вместо разрешените шест. Така тимът на Верстапен беше дисквалифициран, а победата беше присъдена на Дан Харпър и Джордан Пепър с BMW M4 GT3 от Rowe Racing. След този развой на събитията феновете в социалните мрежи се пошегуваха, че отборът на нидерландеца е объркал стратегията в "стил Ферари". През последните години Скудерията демонстрира някои гръмки провали в това отношение.

Както е известно, Верстапен е открит критик на новите болиди във Формула 1 - които той нарече "Формула Е на стероиди" поради новия акцент върху събирането на енергия от батериите и ускоренията. Сезонът му също не върви по план, имайки предвид, че Ред Бул изостава много от водещите отбори, а в последния старт на Гран При на Китай той бе принуден да се оттегли заради проблем след така или иначе много труден уикенд. Затова състезанието в събота представляваше развлечение за него, но в края всичко се обърка в типичния стил на Ферари.

Отборът на Верстапен беше спечелил полпозиция за състезанието и в крайна сметка победи с преднина от над минута, въпреки че холандецът трябваше да наваксва, след като загуби лидерството в първата обиколка. През септември миналата година той спечели подобно състезание заедно с Крис Лулхам с "Ферари 296 GT3" при широко отразявания си дебют на пистата. Този път четирикратният световен шампион във Формула 1 се състезаваше със собствения си отбор, за да се подготви за 24-часовото състезание на Нюрбургринг през май. "Verstappen Racing" в състав Верстапен, Юнкадела, Гунон и Лукар Ауер, се е записал за това състезание, което ще се състои на 16 и 17 май.

Верстапен не крие желанието си да проучи други видове състезания извън Формула 1 - той иска да участва и в най-известното състезание за издръжливост, 24-часовото състезание в Льо Ман, а нарастващото му разочарование от серията само ще засили интереса към неговите дейности извън Формула 1 в бъдеще.

