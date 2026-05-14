Програма на Божидар Саръбоюков в Диамантената лига: Кога и къде да гледаме състезанието в Шанхай?

Атлет номер 1 на България Божидар Саръбоюков влиза в летния сезон на леката атлетика, като е планирал поне няколко участия в дългия скок на състезания от Диамантената лига. Първото от тях е още този уикенд - в Шанхай, като Божидар ще опита да пробие и на тази сцена, след като през миналата година бе възпрепятстван да участва на състезания от такъв ранг.

Диамантената лига е серия от 15 елитни състезания по лека атлетика, в които се участва само по покана на организаторите. Целта на Диамантената лига е да събере на едно място най-добрите атлети от целия свят, сред които е и Божидар, който през зимата спечели бронзов медал на Световното първенство в зала. Саръбоюков е и европейски шампион от 2025 г.

Саръбоюков и неговият треньор Димитър Карамфилов проведоха добра подготовка преди сезона, като младият атлет се намира в изключителна форма - такава, каквато дори треньорът му не е очаквал. На контролни стартове Саръбоюков е направил много силни скокове, които Карамфилов не разкри, но се предполага, че те са над националния му рекорд от 8.45 метра от зимата.

В колко часа и по коя телевизия ще дават състезанието на Божидар в дългия скок?

Божидар ще опита да разгърне този потенциал на Диамантената лига в Шанхай, която е тази събота - 16 май, с начален час 12:00 българско време. Зрелището ще бъде излъчено пряко в българския телевизионен ефир - чрез Max Sport 1, като специален гост в студиото ще бъде дългогодишният национален състезател в тройния скок Златозар Атанасов, който ще коментира в тандем със спортния журналист Иван Чешанков.

