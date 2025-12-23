Антъни Джошуа се извини на майката на Джейк Пол, след като му строши челюстта (ВИДЕО)

Бившият световен шампион по бокс в свръхтежката категория Антъни Джошуа се извини на майката на Джейк Пол, след като му строши челюстта в двубоя помежду им преди няколко дни. Както е известно, двамата се качиха на ринга в дългоочакван от феновете мач, който завърши в още шестия рунд, след като британецът нокаутира тежко своя опонент със силен десен удар в брадата.

Джошуа строши челюстта на Пол на две места

След края на двубоя Джейк Пол обяви, че челюстта му е счупена. Той дори качи снимка в социалните мрежи, на която се вижда, че на едно място костта е тотално отделена, а на друго е спукана. След тежката травма американецът трябваше да се подложи на операция на челюстта, за да може да се възстанови от контузията. На бившия ютюбър са му поставили две титаниеви пластини – по една от всяка страна на челюстта, а също така са му били извадени и няколко зъба, за да може интервенцията да бъде успешна.

"Съжалявам, но това е бокс"

Веднага след тежкия нокаут пък Джошуа се извини на майката на Джейк Пол Пам за това, че е нанесъл такива щети на сина ѝ. „Вие сте майката, нали? Съжалявам, но това е бокс. Синът ви има голямо сърце. Той е силен мъж“, заяви бившият световен шампион в свръхтежката категория. Майката на американецът пък лаконично заяви: „Знам“.

