Спорт:

Антъни Джошуа се извини на майката на Джейк Пол, след като му строши челюстта (ВИДЕО)

23 декември 2025, 12:27 часа 296 прочитания 0 коментара
Антъни Джошуа се извини на майката на Джейк Пол, след като му строши челюстта (ВИДЕО)

Бившият световен шампион по бокс в свръхтежката категория Антъни Джошуа се извини на майката на Джейк Пол, след като му строши челюстта в двубоя помежду им преди няколко дни. Както е известно, двамата се качиха на ринга в дългоочакван от феновете мач, който завърши в още шестия рунд, след като британецът нокаутира тежко своя опонент със силен десен удар в брадата.

Джошуа строши челюстта на Пол на две места 

След края на двубоя Джейк Пол обяви, че челюстта му е счупена. Той дори качи снимка в социалните мрежи, на която се вижда, че на едно място костта е тотално отделена, а на друго е спукана. След тежката травма американецът трябваше да се подложи на операция на челюстта, за да може да се възстанови от контузията. На бившия ютюбър са му поставили две титаниеви пластини – по една от всяка страна на челюстта, а също така са му били извадени и няколко зъба, за да може интервенцията да бъде успешна.

"Съжалявам, но това е бокс" 

Веднага след тежкия нокаут пък Джошуа се извини на майката на Джейк Пол Пам за това, че е нанесъл такива щети на сина ѝ. „Вие сте майката, нали? Съжалявам, но това е бокс. Синът ви има голямо сърце. Той е силен мъж“, заяви бившият световен шампион в свръхтежката категория. Майката на американецът пък лаконично заяви: „Знам“.

ОЩЕ: Колосалната сума, която Антъни Джошуа и Джейк Пол спечелиха от боксовото си зрелище

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Антъни Джошуа бокс Джейк Пол
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес