Изкуплението на олимпийския шампион! Хокър спечели световната титла на 5000 метра, а Якоб пак разочарова

21 септември 2025, 17:48 часа 237 прочитания 0 коментара
"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Шест дни след като беше дисквалифициран от полуфиналите в дисциплината, в която е специалист, олимпийският шампион на 1500 м Кол Хокър спечели златото на 5000 м в последния ден на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Американският лекоатлет направи унищожителен спринт и пресече финалната линия с време 12:58.30, за да спечели световната титла пред белгиеца Исак Кимели (12:58.78) и победителя на 10 000 м Джими Гресие (12:59.33).

Кол Хокър спечели златото на 5000 метра в Токио

Хокър изживя огромно разочарование на 1500 метра, след като бе дисквалифициран, а сега взе своето изкупление в бягането на 5000 метра. Веднага след старта той и двукратният олимпийски медалист и негов сънародник Грант Фишър излязоха в челото, като бяха последвани от съотборника им Нико Янг, както и етиопците Хагос Гебривет и Биниам Мехари. След първите 500 метра Хокър се прибра в групата в очакване на финалните метри, където е най-голямата му сила.

Финал на 5000 метра на Световното в Токио, Якоб Ингебригтсен

Ингебригтсен остана 10-ти, Джими Гресие с още един медал

В един момент в челото излезе и суперзвездата Якоб Ингебригтсен, който обаче отново разочарова. След като отпадна безславно в сериите на 1500 метра, сега норвежецът се пребори само за 10-то място, като видимо не е в добра кондиция след контузията в ахилесите. А във фокуса на вниманието попаднаха други атлети. Сред тях бе Кимели, който показа огромен потенциал на полуфиналите. Той влезе в последната права като водач, но Хокър не му остави шанс с прочутия си финален кик.

След Хокър и Кимели финишира французинът Гресие, който шокира всички на 10 000 метра. Европейският рекордьор на 5 км шосе пристигна в Токио с надежда да намери място в топ 6 на финала на 5000 метра. Вместо това, екстравагантният с празненствата си Джими Гресие ще си тръгне от Токио с два медала - злато на 10 000 метра и бронз на 5000 метра.

Автор: Стефан Йорданов

Джими Гресие

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
