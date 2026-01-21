Грозни сцени на Държавното по борба в Сливен: Борец полудя и получи юмрук от съдийка, а майка му я хвана за косата

Държавното първенство по борба в Сливен бе помрачено от изключително грозни сцени, съобщава bTV. Един от финалистите - Иво Илиев от ЦСКА, си изпусна нервите след загуба във финала в категория до 72 кг класически стил и изрита съдийската маса. Реакция не закъсня, като съдийката Елина Васева му удари юмрук в лицето. Малко след това пък майката на Илиев нападна съдийката, като я дърпаше за косата.

Борец на ЦСКА си изпусна нервите и бе ударен с юмрук от съдийка

Елина Васева е бивша националка, която има бронз в категория до 63 кг от Европейското първенство в Баку през 2010 година. След като Илиев ритна съдийската маса, в залата настана хаос, а Васева го удари в лицето, при което много хора се стекоха да ги разтърват. В този момент изскочи и майката на Илиев, която пък атакува съдийката, като отне известно време преди да я принудят да пусне косата на Васева.

В крайна сметка Илиев беше дисквалифициран, отбелязват още колегите от bTV. Не е ясно дали ще последва по-сериозна санкция за него, както и за съдийката, която пък си позволи да го удари с юмрук в лицето. Иначе в Сливен е и президентът на Българската федерация по борба Станка Златева, която следи изкъсо Държавното първенство, на което е домакин. Там бе и собственикът на борцовия клуб на ЦСКА Гриша Ганчев.

По-рано Златева каза, че си говори с Гриша Ганчев и няма разделение в борбата.