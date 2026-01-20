Станка Златева коментира Гриша Ганчев: Няма разделение! Да спрем да затриваме нашите деца с чужденци!

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева не смята, че има разделение в спорта, като дори отбеляза, че си говори с Гриша Ганчев, с когото са в опозиция от изборите в началото на 2025 година. Златева се противопостави на политиката на Ганчев да се натурализират чуждестранни състезатели, тъй като смята, че трябва да се дава път на български състезатели. Според нея, купуването на чужденци води до затриване на българските деца.

"Досега сме си говорили с Гриша Ганчев"

Златева говори пред bTV от залата по борба в Сливен, където се провежда държавно първенство. "Аз съм тук, защото имам състезатели. Обикалям навсякъде, както виждате. Домакин съм на първенството. Няма разделение, състезанието върви. Досега сме си говорили с Гриша Ганчев", отбеляза Станка Златева, докато в другия край на залата се намира самият Ганчев, който е президент на клуба по борба на ЦСКА.

"Имаме хубави деца, но ги затриваме"

Златева отново коментира и казуса с натурализирания наскоро състезател Шамил Мамедов. Тя бе против неговото привличане, но Управителният съвет взе решение да го привлече. "Не съм го гледала момчето как се бори, ще го видим сега. Надявам се вече това да спре и да видите какви хубави деца имаме и ги затриваме, като постоянно купуваме чужденци", коментира Златева.

