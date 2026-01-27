Войната в Украйна:

Игрите за допингирани представиха Антъни Иванов, друг български суперталант липсва

27 януари 2026, 10:34 часа 213 прочитания 0 коментара
Българският плувец Антъни Иванов беше представен от Enhanced Games. Така наречените Игри за допингирани дават шанс на атлетите да се състезават без допинг контрол. Естествено, събитието е в пълен разрез с правилата на Световната федерация по плуване и участниците в него не могат да вземат участие в нито едно от състезанията под опеката на Федерацията. Друг български плувец, който прекрати кариерата си, за да участва в Enhanced Games е суперталантът Йосиф Миладинов. Странното е, че неговата визитка отсъства от страницата с атлетите в сайта на Enhanced.

Enhanced Games представи Антъни Иванов

На 26 януари главният спортен директор на Игрите за допингирани Рик Адамс представи няколко нови участници, сред които беше и Антъни Иванов. Ето какво пише в неговата визитка: „Антони Иванов, на 26 години, е български олимпиец, специализиран в дисциплината бътърфлай. Неговият пробив дойде през 2017 г., когато завърши на 8-мо място на 200 метра бътърфлай, поставяйки национален рекорд и превръщайки се в първия български плувец, достигнал до световен финал от десетилетие.

Той се радва на бляскава кариера като член на българския олимпийски отбор през 2020 г., 5-кратен финалист на световно първенство и 1-кратен бронзов медалист, както и сребърен медалист от Европейското първенство за юноши (200 метра бътърфлай)“.

Йосиф Миладинов няма визитка на сайта на Enhanced Games

Йосиф Миладинов е друг български талант в плуването, който прекрати кариерата си, за да се състезава в Enhanced Games. Това стана известно през май 2025 г. Actualno.com първи разбра, че олимпийският ни финалист от Токио 2020 ще прекрати професионалната си кариера и ще продължи в Игрите за допингирани. Но странното е, че на страницата с атлетите в сайта на Enhanced Games няма визитка на Миладинов. Все още не е известно дали той е отпаднал от събитието или просто визитката му е премахната от страницата.

Николай Илиев
