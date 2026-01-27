Игрите за допингирани представиха Антъни Иванов, друг български суперталант липсва

Българският плувец Антъни Иванов беше представен от Enhanced Games. Така наречените Игри за допингирани дават шанс на атлетите да се състезават без допинг контрол. Естествено, събитието е в пълен разрез с правилата на Световната федерация по плуване и участниците в него не могат да вземат участие в нито едно от състезанията под опеката на Федерацията. Друг български плувец, който прекрати кариерата си, за да участва в Enhanced Games е суперталантът Йосиф Миладинов. Странното е, че неговата визитка отсъства от страницата с атлетите в сайта на Enhanced.

Enhanced Games представи Антъни Иванов

На 26 януари главният спортен директор на Игрите за допингирани Рик Адамс представи няколко нови участници, сред които беше и Антъни Иванов. Ето какво пише в неговата визитка: „Антони Иванов, на 26 години, е български олимпиец, специализиран в дисциплината бътърфлай. Неговият пробив дойде през 2017 г., когато завърши на 8-мо място на 200 метра бътърфлай, поставяйки национален рекорд и превръщайки се в първия български плувец, достигнал до световен финал от десетилетие.

Той се радва на бляскава кариера като член на българския олимпийски отбор през 2020 г., 5-кратен финалист на световно първенство и 1-кратен бронзов медалист, както и сребърен медалист от Европейското първенство за юноши (200 метра бътърфлай)“.

Йосиф Миладинов няма визитка на сайта на Enhanced Games

Йосиф Миладинов е друг български талант в плуването, който прекрати кариерата си, за да се състезава в Enhanced Games. Това стана известно през май 2025 г. Actualno.com първи разбра, че олимпийският ни финалист от Токио 2020 ще прекрати професионалната си кариера и ще продължи в Игрите за допингирани. Но странното е, че на страницата с атлетите в сайта на Enhanced Games няма визитка на Миладинов. Все още не е известно дали той е отпаднал от събитието или просто визитката му е премахната от страницата.

