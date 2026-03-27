Иван Иванов на полуфинал на турнир в Испания след победа за 67 минути

27 март 2026, 14:05 часа 450 прочитания 0 коментара
Снимка: ОББ
Младата звезда на българския тенис и посланик на ОББ и Mastercard Иван Иванов се класира за полуфиналите на международния турнир за мъже в Тарагона (Испания). Водачът в световната ранглиста за юноши имаше нужда от само 67 минути за да елиминира ветерана Оскар Гутиерес (Испания) с 6:2, 6:1.

За разлика от предишните два кръга, този път Иванов не срещна никакви трудности по пътя към победата. Той проби подаването на съперника си още на старта на мача, а след 3:2 в първия сет спечели седем поредни гейма, с които бързо отказа съперника си.

Иван не направи нито една двойна грешка в мача, изгуби подаването си само веднъж и спечели два пъти повече разигравания от испанеца.

За българския национал това е третият турнир през 2026 г., в който достига полуфинал. Неговият съперник в събота ще бъде победителят в мача между Сесар Бушелагем (Франция) и Павел Лагутин (Русия).

ОББ и Mastercard подкрепят Иванов и 18-годишния Александър Василев в изключително важния период за пробив в мъжкия тенис. Партньорството ще позволи на тенисистите да участват в максимален брой турнири. Чрез него те получават възможност да разкрият максимално големия си потенциал, да се утвърдят в световната ранглиста и да продължават със спокойствие и вече демонстрираните смели крачки пътя си нагоре към върховете на световния мъжки тенис.

Антон Иванов Отговорен редактор
