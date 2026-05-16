Страхотен Божидар Саръбоюков остана в подножието на върха в първия турнир от Диамантената лига

Бронзовият медалист в скока на дължина от Световното първенство по лека атлетика в Торун (Полша) Божидар Саръбоюков се класира на второ място в дисциплината на първия турнир от престижната верига Диамантената лига за сезон 2026 в Шанхай (Китай).

Родният състезател остана далеч от най-добрия си резултат

Саръбоюков, чийто личен рекорд е 8.45 метра, постигнати през февруари, записа 8.07 метра в по-добрия от двата си успешни опита. Българинът направи фаул при първите си два скока, а след това и в четвъртия и петия. При шестия си опит той скочи 7.95 метра. Интересен факт, бе че първите пет опита в състезанието бяха фаул. Победител в дисциплината стана сребърният медалист от Световния шампионат в Торун Матия Фурлани от Италия с 8.43 метра, постигнати при втория му опит, а трети в Шанхай се нареди узбекистанецът Анвар Анваров с 8.01 метра.

Саръбоюков, който през миналата година стана европейски шампион на закрито, продължава летния състезателен сезон с още едно участие в Диамантената лига - след седмица в Сямън. След това атлет номер 1 на България за 2025-а има потвърдени и още четири участия в престижната лекоатлетическа верига – на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Между тях той ще се състезава и в още няколко силни международни турнира.

В България Саръбоюков ще участва на Националния шампионат за мъже и жени, който ще се проведе на 25 и 26 юли. С националния екип възпитаникът на Димитър Карамфилов трябва да стартира и на Балканския шампионат (20-21 юни) във Волос (Гърция), както и на най-важния старт през сезона – европейското първенство в Бирмингам, което ще се състои между 10 и 16 август.

