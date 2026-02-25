Карлос Насар е спортист №1 на България за втора поредна година: Алекс Николов и Алберт Попов допълват топ 3

Днес, на 25 февруари, станахме свидетели на ежегодната церемония по връчване на наградата "Спортист на годината 2025". Сред номинираните бяха световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, сребърните медалисти от световното първенство по волейбол Александър и Симеон Николови, пилотът от Формула 1 Никола Цолов и още шестима напълно заслужили българи. В крайна сметка Карлос Насар взе наградата за втора поредна година, след като стана спортист №1 на България за 2024 г. На второ място остана Александър Николов, а топ 3 допълни Алберт Попов.

Симеон Николов беше последният извън топ 5

117 спортни журналисти взеха участие в гласуването, което определя най-добиря спортист на България за изминалата година. Церемонията започна с обявяването на спортист №10 на България. Това беше баскетболистът Александър Везенков, който събра 202 точки от гласуването. Деветото място зае Божидар Саръбоюков с. Осми в класацията беше Стиляна Николова. На седма позиция се класира младият тенисист Иван Иванов. Шести, на косъм от топ 5, остана волейболистът Симеон Николов с 419 точки.

Карлос Насар стана "Спортист на годината" за 2025 г.

Топ 5 откри българският пилот във Формула 2 Никола Цолов, който събра 525 точки. На 4-тото място застана бронзовият медалист от Зимните Олимпийски игри в Милано/Кортина Тервел Замфиров. Младият сноубордист събра 605 точки. Първият участник в топ 3 на българските спортисти за 2025 г. е Алберт Попов. Скиорът събра 625 точки. На почетното второ място, с 913 точки, остана волейболната ни звезда Александър Николов. Напълно заслужено, за втора поредна година, световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар стана Спортист №1 на България. Той събра цели 1040 точки.

