25 февруари 2026, 21:14 часа 422 прочитания 0 коментара
Карлос Насар с много силни думи след наградата "Спортист на годината"

Световната звезда във вдигането на тежести Карлос Насар триумфира в класацията "Спортист на годината" за втора поредна година. Тежкоатлетът събра 1040 от гласовете на 117 журналисти, участвали в 68-ата анкета. Олимпийският шампион от Париж 2024 получи приза от президента на Република България Илияна Йотова. В своята реч Насар се изказа ласкаво да всички спористи, с които заедно трупа успехи, и благодари на екипа си.

"Радвам се не толкова, че съм спечелил, а че съм се докоснал до толкова големи спортисти и мога да трупам успехи заедно с тях. Успехите не са само благодарение на мен, а и на тези, които ми помагат - ММС, Спорт ТОТО, Николай Вълканов, Николай Жейнов, Павел Христов, семейството ми - благодаря на всички тях. Пожелавам на всички здраве, щастие и да славим родината си. Благодаря ви", заяви Насар, който бе в компанията на своята приятелка Александра Костадинова

"Днес е празник, който ни събира всички заедно в благодарност като българи. Знаем, че вие, българите, можете! Поздравявам организаторите за това събитие, защото церемонията отстоява времето. Тя е нашата благодарност към всички български спортисти, към техните треньори и ръководители. Церемонията е един голям дар и за обикновените хора, които са се събрали тук сега на едно място", каза Илияна Йотова.

Джем Юмеров
