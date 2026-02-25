Докосваше олимпийското злато в Милано/Кортина, но сърцето му отказа да работи нормално

Италианската звезда в биатлона Томазо Джакомел вървеше уверено към спечелването на олимпийско злато в Милано/Кортина 2026, но сърцето му отказа да работи нормално. 25-годишният състезател бе лидер след първите две стрелби на масовия старт, но изведнъж загуби сили и бе принуден да спре в преследването на голямата си мечта. Днес Джакомел вече е след сърдечна операция, която е преминала успешно.

Томазо Джакомел мечтаеше за олимпийско злато, но сърцето му реши друго

Джакомел бе голямата надежда на Италия за триумф в мъжкия биатлон, но неговите сили приключиха след първите две стрелби. В крайна сметка норвежецът Дале-Шевдал спечели състезанието, следван от сънародника си Лагрейд, а трети финишира Майе от Франция. След състезанието разочарованият Джакомел написа: "Веднага след втората стрелба тялото ми спря да работи нормално и ми беше много трудно да дишам и да се движа, затова и спрях."

Джакомел се подложи на успешна сърдечна операция

От Зимната федерация на Италия посочиха, че операцията на Джакомел не е била тежка и е преминала с пълен успех. Биатлонистът ще бъде изписан от болницата в четвъртък, а след две седмици му предстоят нови тестове. Джакомел заема второ място в генералното класиране в Световната купа по биатлон този сезон, а на завършилите преди дни Олимпийски игри спечели сребърен медал в смесената щафета.

