Близост без привързаност: Котките ни обичат по свой начин

Хората и котките имат дълга и древна история на съжителство. Но колко силно са привързани котешките ни любимци към нас? Докато кучетата постоянно търсят човешко внимание и успокоение, котките са много по-независими и според изследванията могат да потърсят утеха от непознат със същата вероятност, както и от своя стопанин.

Снимка: iStock

Трудността, пред която са изправени учените при изследването на връзката между хората и котките, е, че домашните котки обикновено са трудни за тестване в лабораторни условия, тъй като не понасят да напускат дома си.

Изследователи от унгарския университет "Eötvös Loránd" са изследвали 15 терапевтични котки, които са обучени да обичат пътуванията до нови места, както и 13 обикновени домашни котки. Котките били поставени в стая и били наблюдавани как реагират на своя стопанин в сравнение с непознат човек.

Снимка: iStock

Още: Домашните любимци могат да помогнат за разкриването на престъпления

Резултатите са публикувани в списанието Applied Animal Behaviour Science и показват, че терапевтичните котки са склонни да бъдат еднакво дружелюбни към непознат, както и към своя стопанин, дори когато стопанинът напусне стаята. За разлика от тях, домашните котки не показали съществена разлика в реакциите си нито към стопанина си, нито към непознатия.

Проучването установява, че "няма признаци на привързаност към стопанина в нито една от групите котки", дори при "изключително дружелюбни и общителни котки". Заключението е, че котките не е било необходимо да развиват "зависими връзки с хората".

Снимка: iStock

Д-р Péter Pongrácz, който ръководи изследването, споделя пред "The Independent":

"Котките са развили успешно съжителство с хората, което носи взаимни ползи (например емоционални) и за двете страни. Въпреки това, докато кучетата са постигнали това в хода на своето опитомяване, като са станали зависими от хората (асиметрична връзка), котките са останали независими от нас (те са запазили способността си да бъдат ефективни хищници сами по себе си). Следователно за котките класическата привързаност към стопанина е биологично незначима, защото те живеят със стопанина като "равни".

Още: Защо очите на котките светят в тъмното?

"В нашия експеримент основната новост беше, че изследвахме терапевтични котки, които се чувстваха комфортно на непознато място и сред непознати хора. Така успяхме да ги тестваме чрез т.нар. "тест за непозната ситуация", подобно на кучетата, без да предизвикваме силен стрес. Показахме, че тези дружелюбни котки не проявяват различни реакции към своите стопани и към непознат човек, което би било предпоставка за наличие на привързаност."

Снимка: iStock

За да установят дали животните са зависими от своите стопани, изследователите измерват колко силна е привързаността на домашния любимец към стопанина, колко тревожност проявява при неговото отсъствие и доколко приема приятелски настроен непознат. Този "тест за непозната ситуация" (Strange Situation Test) е бил използван по-рано при кучета и е показал, че те изграждат силно зависима връзка тип дете - родител със своя стопанин.

Още: Учени откриха, че котките имат лична "визитна картичка"

Признаците на привързаност включват стоене близо до стопанина (на по-малко от метър разстояние), наблюдаване на стопанина и игра с него, когато той размахва играчка.

Котките обаче показали малка или никаква разлика в начина, по който взаимодействат със своя стопанин и с непознатия човек.