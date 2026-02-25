Заради "златна фадрома": Министърът на земеделието внесе сигнал до прокуратурата (ВИДЕО)

Служебният министър на земеделието Иван Христанов е внесъл първи сигнал в прокуратурата за злоупотреби за близо половин милион лева, свързан със “златна фадрома”. Това обяви самият той във видеоклип на профила си във Facebook. Според него, по време на пика на заразата от шарка по овцете, когато бяха евтаназирани над 10 000 животни, един от частните инсинератори е преместен на площадката на екарисаж Пловдив. Договорът за този инсинератор е за 1 450 000 лв. за 3 години. Изискването е било заедно с инсинератора да има и фадрома, която да товари умрелите животни в пещта за изгаряне, посочва министърът във видеото.

Според проверката не собственикът на инсинератора, а Областната дирекция по храните в Пловдив наема товарна машина, която министърът нарича "златна фадрома" заради това, че по допълнителен договор за нея са платени над 460 хил. лева , въпреки че с договора за инсинератора вече е платено за такава дейност. Според документите за работата на "златната фадрома" е плащано три пъти по-висока от пазарната цена. С тези пари, категоричен е Христанов, държавата е можела да купи две нови подобни машини.

„Цената за 24 часа е завишена над 3 пъти, като вместо 912 евро плащаме 2 761 евро“, категоричен е той. „Не е ясно защо плащаме три машиносмени на денонощие, при положение, че навсякъде техниката си има престой на обектите до свършване на работа! Търсим ! Не е ясно как ОДБХ-Пловдив е контролирал изпълнението на поръчката! Назначавам допълнителна проверка“, обяви още Христанов. „Няма да позволя източване на държавата. Там, където е станало, ще търсим отговорност по всеки възможен начин“, категоричен е земеделският министър.

