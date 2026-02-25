Карлос Насар: Стефан Ботев иска умишлено да фалира федерацията!

Карлос Насар говори пред журналисти, след като получи наградата за “Спортист №1 на 2025 година”. Суперзвездата на световните щанги акцентира върху важността на събитието, заради което нашите спортисти се чувстват признати. Той обяси, че му се пречи да изпълни мечтата си - да стане 4-кратен олимпийски шампион, и заподозря Стефан Ботев в опит за умишлен фалит на Българската федерация по вдигане на тежести.

Насар: Не съм инициатор, но подкрепят протеста срещу Стефан Ботев

"Не беше толкова очаквана, защото имаше доста победи миналата година, както нашите волейболисти, с които се гордеем. Александър Николов стана втори в света, конкуренцията е жестока. Честно казано, за мен не е важна толкова наградата, колкото е важно събитието, защото се чувстваме признати от обществото. Благодарим на организаторите. Всички са минали през доста трудности и заслужват награда”, започна Насар след церемонията, на която щангистът взе втората си поредна награда за Спортист №1 на България.

"Аз не съм сред инициаторите на протестите, но ги подкрепям, защото идеята за протеста се е родила от треньорите, които ще се наложи да кажат на състезателите си деца, че няма да могат да се състезават тази година. Така те разбиват мечти и затова са взели това решение, да застанат зад българското вдигане на тежести", обясни той.

"В момента нямаме състезания, на мен мечтата ми е да стана четири пъти олимпийски шампион. Ако не взема квота за Олимпийските игри, няма как да сбъдна мечтата си. Не искам да се махам от България, това е страната ми, това са хората, които са ме подкрепили, за да бъда това, което съм. Тези постижения, освен за тях, ги правя и благодарение на тях. Ще направя всичко възможно да остана”, призна родният тежкоатлет.

"Стефан Ботев тази година не даде отчет за предната година. В момента се трупат разходи на федерацията, като може да го питате как и дали смята да ги плаща и дали иска умишлено да фалира федерацията. Действията му казват това, когато не даваш отчет за предната година, няма как да вземеш от Министерството за спорта за следващата. Отгоре на всичко това се трупат разходи и според мен това е умишлено фалиране на федерацията. Когато не може да се справиш с една отговорност, трябва да се откажеш и да дадеш на друг. Ако му е останало достойнство, да не пречи на развитието на българското вдигане на тежести. Аз съм мечтал, сега има много деца, които също мечтаят”, допълни Карлос Насар за проблемите във федерацията.

