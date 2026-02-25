Спорт:

Фигуристът, който предизвика фурор на Олимпиадата, но не издържа на напрежението: "Следващата стъпка е изкуплението"

25 февруари 2026
Американският фигурист Иля Малинин призна, че е допуснал страхът да повлияе на представянето му по време на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. В публикация в профила си в Инстаграм той откровено сподели, че именно психологическият натиск е изиграл ключова роля за разочароващото му класиране. 

Иля Малинин призна, че страхът му е попречил, но гледа към реванш в Прага.

Двукратният световен шампион завърши осми при мъжете. След силно начало и лидерска позиция след кратката програма, Малинин допусна няколко сериозни грешки във волната програма, които го лишиха от шанс за медал. Преди Олимпиадата американецът се намираше в изключителна серия от 14 поредни победи. 

Иля Малинин

„Всичко, което се беше случило до този момент, изглеждаше като загуба на време. Нямаше смисъл да продължавам, нямах вяра в света и нямах причина да се доверявам на себе си. Позволих на страха да влезе в живота ми и той ме съсипа. Сега е време да стана и да опитам отново. Всичко е направено, приключило, отминало. Очакват ме нови цели и предизвикателства. Пристигнах като един човек и си тръгнах с променено мислене. Въпреки това имах невероятни моменти и спомени, не си тръгнах с празни ръце. Следващата стъпка е изкуплението. Ще се видим в Прага на Световното първенство", написа в социалните мрежи американецът. 

Иля Малинин

21-годишният Малинин все пак спечели златото в отборната надпревара в Милано. Той е двукратен световен шампион (2024, 2025) и бронзов медалист от шампионата на планетата през 2023 година. Американецът влезе в историята като първия фигурист, изпълнил четворен аксел на международно състезание — най-сложния скок според системата за оценяване на Международен кънки съюз.

