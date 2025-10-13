Карлос Насар скочи на шефа на щангите заради благодарностите към Пеевски: Получил съм 0 лева от федерацията, дори заплата не получавам

Световният шампион във вдигането на тежести Карлос Насар скочи на шефа на родната федерация Стефан Ботев. В причина за атаката на 21-годишния тежкоатлет се превърнаха думите на председателя на организацията, който благодари на Делян Пеевски, че я е спасил от фалит. Ботев сподели пред "БНТ", че ако не е била финансовата помощ от лидера на ДПС Ново Начало, то федерацията е нямало да съществува и българските състезатели е нямало да могат да постигнат резултатите си на европейското и световното първенство.

Карлос Насар разчита на своите спонсори

Карлос Насар говори днес пред колегите от „bTV“ като бе категоричен, че Българската федерация няма никаква роля за неговите успехи. Той заяви, че е получил нула лева от организацията, като всичко свързано с неговата подготовка и участието му на различни първенства се поема от спонсорите му. Световният шампион също така сподели, че не получава дори заплата от БФ по вдигане на тежести.

"Не искам да се твърдят лъжи, да се заблуждават хората"

„Няма никаква роля федерацията към мен. Не го правя с цел да се заяждам, не искам никакви неразбирателства, но тази година са изхарчени към 500 000 лв. за моята подготовка. Нула лева съм получил от федерацията, всичко е от моите спонсори. Надявам се в най-скоро време да се свържат и с моя мениджър да подпишем договор, не получавам дори заплата. Не искам да се твърдят лъжи, да се заблуждават хората“, заяви световният шампион по вдигане на тежести.

