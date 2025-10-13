Поразклатиха ме, но това е най-ценната ми титла: Говори златният Карлос Насар

"Успях да се насладя на момента, защото навсякъде, където отида всички ми се радват и ми благодарят. С удоволствие бих споделил емоцията и всичко, което ми се случи на състезанието". Това сподели пред bTV световната звезда във вдигането на тежести Карлос Насар. Още: Уникално посрещане за Карлос Насар на българска земя! Той показа, че е максималист (ВИДЕО)

"Това е една от най-ценните ми титли, защото имах голямо обещание към хората, които ме подкрепят и обичат. Разклатиха ме за миг, това за малко застраши победата ми и не трябваше да го разваляме. Аз не съм изпускал щангата на тренировка, но имах големи проблеми с рамената. Започнахме подготовката и щангата не можеше да застане над главата. Аз дълго време се опитвах да си възвърна мобилността в рамената", сподели Насар.

Направих нещо, за което не бях готов

Той добави, че е изкарал половин подготовка, докато дори не е могъл да изпълнява движенията си правилно. "Направихме нещо, което не бях готов за такива резултати. На момента почувствах такава сила, че щях да вдигна иу 230 кг. Иранците много ме ядосаха там. Аз отивам на загрявката там и иранците са ми взели моя подиум и аз трябваше да загрявам на мокър подиум. Не съм седнал на цялата загрявка", подчерта Карлос Насар.

Той посочи, че цялото състезание е иранците да вземат първото място.

Карлос Насар заяви, че постоянно си прави изследвания, но е най-лекият световен шампион по щанги. "Аз имам силова издръжливост и подготовката ми даде силата и енергията, за да успея", добави световният шампион по щанги.

"Успях да бъда уверен през цялото време и отново успяхме да победим нашите опоненти с целия екип", доволен е Карлос Насар от успеха си. И отсече - той винаги иска да спечели и ако трябва да вдигне 230 кг на щанги, ще ги вдигне, за да спечели. "Аз няма как да предам хората, които са повярвали в мен. Моите спонсори са повярвали в мен. Трудил съм се, подготвил съм се и късметът идва при подготвените", подчерта още Карлос Насар.

Той допълни, че българската федерация по щанги няма никаква роля към успехите му. "Честно казано аз понеже видях интервюто на Стефан Ботев, че заради Федерацията по щанги съм станал световен шампион, това не е така. Нуле лева съм получил от федерацията, а всичко съм получил от спонсорите. Аз дори не получавам заплата от федерацията", каза още Карлос Насар.

