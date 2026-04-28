Китайски автомобилен гигант мечтае за Формула 1 - може да стане 12-и отбор на пистата

Формула 1 разшири състава си до 11 отбора през този сезон с включването на Кадилак на стартовата решетка, докато Ауди дебютира в спорта, след като през 2024 г. придоби съществуващия Заубер. Сега президентът на ФИА - Мохамед Бен Сулайем, даде подкрепата си за проект за включване на 12-ти отбор, за да се разшири още повече стартовото поле. Въпреки това, за да се случи това, е задължително новият участник да добави истинска стойност към серията.

Китайски гигант на опашката за Формула 1

Сега на опашката са присъединяване в най-комерсиалната автомобилна надпревара е BYD. Сега вицепрезидентът компанията Стела Ли сподели, че китайският автомобилен гигант обсъжда евентуално участие във Формула 1 след среща с изпълнителния директор на Формула 1 Стефано Доменикали в Шанхай. Двамата се срещнали по време на Гран при на Китай през март, като според информация на SportMediaset Ли е потвърдила интереса на BYD към участието в моторните спортове, тъй като смята, че Формула 1 може да предложи на китайската автомобилна марка отлична площадка за изпитване на технологиите ѝ.

Ли заяви: "Срещнахме се със Стефано Доменикали в Шанхай. Харесвам Формула 1, защото тя е свързана със страст, култура и мечтите на хората да бъдат част от Формула 1… Да, това е нещо, което обсъждаме. Това е истинска възможност да тестваме нашата технология."

Въпреки че това е положителна стъпка към включването на 12-ти участник във Формула 1, SportMediaset съобщава, че подобен ход не е гарантиран, макар изданието да посочва, че президентът на ФИА Мохамед Бен Сулайем е отворен към възможността за 12 отбора, като поне един от тях да е от Китай, а друг - от САЩ, следователно той би подкрепил инициативата на BYD.

Макар да се смята, че BYD би предпочела да създаде свой собствен отбор, който да се присъедини към стартовата решетка, има предположения, че компанията би могла да изкупи съществуващ отбор, като вероятният конструктор е Астън Мартин, за който има предположения, че Лоурънс Строл може да е близо до решение да продаде отбора. Междувременно други доклади предполагат, че Ред Бул би могла да обмисли продажбата на Рейсинг Булс на BYD, което също би позволило на китайската автомобилна марка да се присъедини към най-комерсиалната автомобилна надпревара.

