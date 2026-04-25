Формула 1 се завръща на Балканите след 5 години отсъствие

Сезонът във Формула 1 започна с общо 21 различни състезания по целия свят, но Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия трябваше да бъдат отменени вследствие на конфликта в Близкия изток. Въпреки това стана ясно, че календарът за сезон 2027 ще има ново попълнение, като едно състезание се завръща за първи път от пет години насам. Според информации от Motorsport Turkey, Гран при на Турция ще се завърне за следващата година като част от многогодишно споразумение.

Според Turkiye Today, Ердоган ще присъства на церемонията по стартирането на програмата за Гран при на Турция от Формула 1 в президентската работна канцелария в Долмабахче, където ще бъде направено публичното обявление. Мястото ще бъде основно реновирано и модернизирано с оглед отново да бъде домакин на големи събития, а изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали също се очаква да присъства. Новината е част от усилията на страната да утвърди позицията си на световната спортна сцена. Говореше се за петгодишен договор, според който състезанието може да се проведе през септември, непосредствено след Гран при на Азербайджан в Баку. Вчера новината бе официално потвърдена от ФИА.

Състезанието в Истанбул Парк беше редовна част от календара между 2005 и 2011 г., но не се провеждаше между 2012 и 2019 г. Пандемията от COVID-19 промени значително нещата, тъй като надпреварата се завърна през 2020 и 2021 г., а Люис Хамилтън и Валтери Ботас спечелиха съответните състезания. Първият победител на "Истабул Парл" бе Кими Райконен, който изпревари както Фернандо Алонсо, така и Хуан Пабло Монтоя, за да спечели първата победа. Фелипе Маса беше кралят на пистата, като спечели състезанието три пъти поред между 2006 и 2008 г.

Освен в Турция, Формула 1 може да се завърне на писта, неизползвана от 13 години. Става въпрос за "Буд Интернешънъл" в Индия. Според местните медии най-бързите пилоти могат да се състезават отново там през 2027 година. От ФИА отрекоха слуховете, че Индия ще се върне в календара от следващия сезон, но не зачеркнаха възможността това да се случи в бъдеще. Надпреварата бе част от календара межди 2011 и 2013 година, но бе премахнато поради данъчни и бюрократични проблеми, които вече са готови да превъзмогнат.

