Кое решение на Антъни Джошуа спаси живота му и какво си призна на шофьорът му?

03 януари 2026, 11:30 часа 476 прочитания 0 коментара
В началото на седмицата бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа претърпя сериозна автомобилна катастрофа в Нигерия, която взе жертви. Починали са Сани Гами и Латиф Адейоле, а Джошуа е бил хоспитализиран, но все пак е бил в стабилно състояние. Според „Daily Mail“ едно решение на боксьора го е спасило – в последния момент е сменил мястото си и е седнал на задната седалка в колата си.

Шокиращ обрат на съдбата е помогнал на Антъни Джошуа да избяга от смъртта мигове преди фаталната автомобилна катастрофа, в която загинаха двама от треньорите и приятелите му. 36-годишният световен шампион по бокс е сменил местата от предната на задната седалка на своя SUV преди катастрофата, в която загинаха Сани Гами и Латиф Адейоле, само часове след като пристигнаха в Нигерия за почивка.

Шофьорът на Джошуа не е имал валидна шофьорска книжка

Освен това, според „Daily Mail“, шофьорът на Джошуа не е имал валидна шофьорска книжка преди катастрофата на най-смъртоносния път в Нигерия. На изслушването на 47-годишния Кайоде Адении във Висшия съд в Сагаму, той е отрекъл всички обвинения срещу него, включително опасно шофиране. Адении се е признал за невинен, когато обвиненията са му били прочетени. Той твърди, че спирачките са отказали. Адении, който работи за Джошуа повече от три години, е пуснат под гаранция и е откаран от полицията в поправителния център Сагаму за попълване на документите.

