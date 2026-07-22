Милионите зад мечтата: Каква е цената на пътя на Никола Цолов до Формула 1

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Мечтата започва с едно малко момче, един картинг и желание да бъде най-бързият. След това обаче идва реалността - двигатели, гуми, тестове, състезания, пътувания и бюджети, които с всяка следваща година стават все по-големи. Зад пътя на Никола Цолов към Формула 1 стои не само талантът, но и една финансова надпревара, в която сметката се измерва в милиони.

Никола Цолов вече е изминал огромна част от този път. Българския лъв премина през картинга, спечели испанската Формула 4 още в дебютния си сезон, стигна до Формула 3, където през 2025 г. завърши втори в генералното класиране, а през 2026 г. вече се състезава в болид на Формула 2. Сега пред него стои голямата мечта - Формула 1. Само че зад нея има един въпрос, за който рядко се говори: Колко струва всичко това?

Мечтата започва от картинга

Историята на всеки пилот започва от картинга. Там се раждат първите състезателни навици, първите победи и първите мечти за Формула 1, но картингът далеч не е евтино хоби. Зад едно състезание стоят техника, двигатели, гуми, резервни части, механици, транспорт и участие в турнири. За младите пилоти, които се състезават на международно ниво, разходите се увеличават още повече.

Точно оттам започва и пътят на Цолов. Той постепенно преминава от картинга към професионалния мотоспорт, където финансовата реалност става още по-сериозна. Защото ако в картинга говорим за скъп спорт, при професионалните формули вече говорим за индустрия, в която един сезон може да струва стотици хиляди евро, а това е само началото.

Милионната сметка

През 2022 г. Цолов прави голямата крачка към автомобилните състезания и се включва в испанската Формула 4. Резултатът е впечатляващ. Българинът печели шампионата още в дебютния си сезон и изпраща категоричен сигнал, че има място сред най-големите млади таланти, но докато на пистата резултатите идват с победи, извън нея се изискват сериозни финансови ресурси.

След титлата във Формула 4 идва Формула 3. Тук конкуренцията става още по-сериозна, а финансовата бариера - още по-висока. Цолов дебютира във Ф3 през 2024 г., а година по-късно завършва втори в шампионата. Това е сезонът, който променя перспективата пред него. Победите и подиумите вече не са просто успехи на млад талант. Те са аргумент за следващта крачка, но всяка следваща крачка нагоре идва с по-висока цена.

През 2026 г. Никола Цолов вече е пилот във Формула 2 с Кампос Рейсинг. Това е последната голяма стъпка преди Формула 1 и точно тук финансовата реалност става най-брутална. Различни оценки в моторспорт индустрията поставят бюджета за участие във Формула 2 в порядъка на няколко милиона евро за сезон. В български публикации се посочват суми около и над 2 милиона евро, като някои оценки стигат и до 3 милиона. Именно тук се крие големият парадокс. Възможно е един пилот да бъде само на крачка от Формула 1 и в същото време да се намира в позиция, в която от участието му го делят милиони.

Кой плаща сметката?

Това е въпросът, който стои зад всяка голяма кариера. В случая с Цолов отговорът не е един човек или една компания. Зад него стоят различни структури и партньори. През 2025 г. българинът става част от академията на Ред Бул - една от най-известните академии за млади пилоти в света.

Те от години използват своята програма, за да откриват и развиват таланти, които един ден могат да стигнат до Формула 1. За пилота това означава достъп до огромна професионална структура, а за компанията - инвестиция в потенциален бъдещ състезател.

Може ли талантът да победи парите?

Това е може би най-интересният въпрос във Формула 1. Мотоспортът винаги е бил спорт, в който талантът и финансите вървят ръка за ръка. Да бъдеш бърз е задължително, но трябва и да имаш възможност да стигнеш до мястото, където да покажеш колко си бърз.

Точно затова пътят на Цолов е толкова интересен. Той не просто трябва да бъде достатъчно добър. Той трябва да продължи да доказва, че инвестицията в него си заслужава. Победите са неговият начин да отговори. Всяко първо място увеличава спортната му стойност. Всяка титла го приближава до следващата категория, а всяка крачка към Формула 1 променя финансовата стойност на името му. И ако един ден българският флаг се появи на стартовата решетка, зад него ще стои много повече от талант. Ще стоят години работа, десетки състезания, безброй километри и милиони, инвестирани в една мечта.

Мечта, която започва с едно дете в картинг и може да завърши на стартовата решетка на Формула 1. Защото във Формула 1 най-трудното не е просто да бъдеш бърз. Най-трудното е да си позволиш да стигнеш достатъчно далеч, за да докажеш колко си бърз.

Автор: Жанина Колева

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