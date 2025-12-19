Домашно насилие: Мъж започна да души жена си по време на спор

44-годишен мъж е задържан по обвинение в опит за удушаване на партньорката си в Ампелокипи, Солун, предаде гръцкото издание Kathimerini. За случая сигнализирала 34-годишната жена. Тя съобщила на властите, че инцидентът е станал в полунощ в неделя пред очите на 14-годишния ѝ син. Тя успяла да избяга, използвайки уменията си за самозащита в бойните изкуства, като твърди, че мъжът е нападнал и сина ѝ, когато той се е опитал да се намеси.

Обвиняемият отрича: Повярва ли му съдът?

В показанията си обвиняемият отрече обвиненията в опит за домашно убийство и многократно незаконно домашно насилие. Той заяви, че е възникнал словесен спор, но твърди, че не е използвал насилие нито срещу жената, нито срещу непълнолетния, и каза, че спорът е започнал след сцена на ревност.

Магистратът и прокурорът отхвърлиха твърденията му и единодушно разпоредиха мярка за неотклонение „задържане под стража".

Припомняме, че през 2024 г. Гърция отбеляза рязък скок на случаите на домашно насилие.

Съобщава се за над 10 000 случая на домашно насилие за миналата година. Жертвите са жени и деца.

Драскотини, шамари и натъртвания по ръцете и краката законно не попадат в категорията на домашно насилие в Гърция, освен ако не са резултат от продължаващо поведение., става ясно от наръчник на полицията за домашно насилие.