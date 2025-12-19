Трус в Българския олимпийски комитет! Съдът отмени избора на Весела Лечева

Нов голям трус в Българския олимпийски комитет: състав на Софийския градски съд (СГС) отмени избора на Весела Лечева за председател. Това става ясно от днешното решение № 1802 на СГС, ТО VI-25, със съдия-докладчик Весела Трайкова Живкова Офицерска. Освен че се отменя избора на Лечева за председател, Софийският градски съд отмена и избора на изпълнително бюро и контролен съвет.

Една от жалбите срещу Лечева мина в Софийския градски съд

Производството по делото е по искови молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков за отмяна като незаконосъобразни на решенията на Общото събрание на Българския олимпийски комитет, проведено на 19 март 2025 година, по т. 9 от дневния ред, с което за председател на централата е избрана Весела Лечева, и решението по т. 10 от дневния ред за избор на нов състав на Изпълнителното бюро на организацията.

Припомняме, че по две от предишните дела в СГС решенията бяха в полза на Весела Лечева. Едно от делата бе заведено от вече бившия президент на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев, който обжалва на втора инстанция. Преди дни той загуби изборите във федерацията по щанги, но и там последваха жалби срещу новоизбрания президент Асен Златев.

Иначе продължават да текат и други дела за Общото събрание на БОК, което се проведе на 19 март. Припомняме, че тогава делегатите избраха Весела Лечева за председател, а в самия ден Стефка Костадинова я поздрави за победата и изглеждаше, че няма претенции към изборите. По-късно обаче последваха поредица от жалби от други лица, които оспориха по съдебен път решенията на Общото събрание.

