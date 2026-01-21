Има нов голям играч във Формула 1 - с амбициозната цел да бъде най-успешният в цялата история

Във Формула 1 има нов голям играч, който има амбициозната цел да бъде най-успешният в цялата история на най-голямото състезание в света на моторните спортове. Става дума за отбора на Audi. Новият тим, който придоби швейцарския отбор Sauber, започва този сезон своето участие във Формула 1 и директно си постави за цел да стане "най-успешният отбор в историята на Формула 1".

Audi влиза с големи амбиции във Формула 1

Ръководителят на отбора Джонатан Уитли описа стартирането на новия отбор на пищно събитие в Берлин като "исторически момент". "Не сме тук, за да си губим времето, това е амбициозен проект. Ние сме скромни. Знаем откъде започваме и знаем накъде искаме да стигнем. Искаме да направим Audi най-успешния отбор във Формула 1 в историята. Има важни етапи по този път и ние започваме днес", каза Уитли.

Главният изпълнителен директор на Audi Гернот Долнер добави: "Когато се включваме в състезателна серия, го правим, за да спечелим, да внесем иновации и да развием моторспорта. Амбицията ни е да се състезаваме на най-високо ниво и да се борим за шампионската титла до 2030 г."

В дебютния сезон от Audi искат да са конкурентни, но в дългосрочен план искат да станат отбор №1 във Ф1

Матия Биното, ръководител на проекта Audi F1, заяви: "Съзнаваме, че сме само в началото на пътуването си. Осъзнаваме, че пред нас стоят много предизвикателства, но сме готови за тях." Audi представи и своя слоган за новия си проект: "За да започнеш нещо, не се спирай пред нищо". Биното каза, че това описва "нашия подход към пътуването – ние сме наясно, че може да има трудни периоди и неуспехи, но никога не трябва да спираме, да имаме страст да растем, това е нагласата да не спираме да се движим напред."

Той добави: "Прекарахме много време в обсъждане на това какви трябва да бъдат целите ни за 2026 г., дали това да са позиции в шампионата или точки. Целта е да станем конкурентоспособни. Трябва да останем скромни. Има много какво да научим. Става въпрос по-скоро за нагласата, за това да сме тук и да се учим. А да станем конкурентоспособни означава, че средното ниво вече не е опция."