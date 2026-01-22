Отбор от Формула 1 е готов да се раздели с един от пилотите си, за да привлече звездата на Ферари

Един от отборите във Формула 1 може да освободи един от пилотите си по-рано от очакваното, за да подпише с Шарл Льоклер. Както е известно, бъдещето на 28-годишния пилот от Монако във Ферари е под въпрос. Той трудна 2025 година, тъй като тимът не успя да произведе болид, способен да се бори за победи в състезанията. Въпреки трудностите, Льоклер все пак успя да се качи седем пъти на подиума. Той завърши сезона на пето място, с 86 точки пред съотборника си и седемкратен световен шампион Люис Хамилтън.

Сериозен интерес към услугите на Льоклер

С поглед към бъдещето, Льоклер е сериозно свързван с напускане на Ферари. Преди това 28-годишният пилот бе свързван и с трансфер в Мерцедес, като се твърди, че Тото Волф е голям негов фен. Сега, според италианското издание AutoMoto, "първият вариант" на Льоклер би бил Астън Мартин, ако той реши да напусне Маранело. Съобщава се, че монегаскът има клауза за освобождаване в договора си, която може да бъде активирана в края на 2026 г., в зависимост от представянето на отбора. Що се отнася до Астън Мартин, те може да търсят нови пилоти, тъй като договорът на 44-годишния Фернандо Алонсо изтича в края на годината.

В информацията се сочи още, че въпреки че Ланс Строл има многогодишен договор, може да бъде освободен по-рано, ако Льоклер се превърне в легитимна опция за отбора. Това обаче едва ли ще се случи, имайки предвид факта, че бащата на Ланс - Лоранс Строл, е съсобственик и изпълнителен председател на Астън Мартин. Това означава, че синът му едва ли скоро ще остане без място на стартовата решетка.

Льоклер вярва в шансовете на Ферари през 2026 година

След Гран при на Абу Даби миналия месец Льоклер беше попитан дали вярва, че Ферари ще успее да представи добър болид за новия сезон. Както е известно, от 2026 година влизат нови правила, които ще променят Формула 1 из основи. Той отговори: "Да, вярвам, и следващата година ще бъде решаваща. Целият отбор е изключително мотивиран за следващата година, защото промяната е голяма, а това е огромна възможност да покажем на какво е способна Ферари. Сега или никога, така че наистина се надявам, че ще започнем тази нова ера с десния крак, защото това е важно за следващите четири години."

