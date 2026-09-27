Българка остана на крачка от медалите на Олимпиадата по шахмат в Узбекистан (ОБНОВЕНА)

Българската представителка Белослава Кръстева остана на крачка от медалите на шахматната Олимпиада, която се провежда в Самарканд, Узбекистан. Тя се представя много силно до момента, но допусна поражение в последния кръг и се размина с индивидуалното отличие. Преди това тя заемаше третото място в класирането на трета дъска. Кръстева имаше 6 точки от 7 изиграни партии и rating performance от 2489 точки.

Белослава Кръстева не успя да се пребори за медал в Самарканд

Българската шахматистка до момента бе непобедена до последния кръг, като записа пет победи и две ремита. Сред силните ѝ резултати е ремито срещу китайката Лу Миаои, която също е сред лидерите в индивидуалното класиране. Българската представителка заема третата позиция сред състезателките на трета дъска с performance rating 2489. Пред нея са Лу Миаои с 2569 и Дивя Дешмух с 2511. Французойката Софи Милие е четвърта с 2389.

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Разликата между Кръстева и четвъртата позиция бе сериозна, но българката трябваше да изиграе още една партия, за да изпълни минималното изискване от осем партии за индивидуалното класиране. За съжаление, Кръстева не успя да продължи доброто си представяне и загуби. По този начин тя се размина с медала. На състезанието участваше още една българка Гергана Пейчева, която заемаше 11-а позиция на пета дъска, преди изиграването на последния кръг.

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