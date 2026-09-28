ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 28 септември 2026

Новата седмица започва с интересни събития в света на спорта. На 28 септември, понеделник, българският телевизионен ефир ще предложи по нещо за любителите на снукъра, колоезденето, тениса и най-вече футбола. Тази вечер продължават срещите от втория кръг на Лигата на нациите. Несъмнено двубоите от Група А между Турция и Италия, както и Белгия и Франция, ще бъдат най-очакваните. Ето и пълна програма.

Спортна програма на 28 септември, понеделник:

9:00 часа - Снукър - Евроспорт 1

9:00 часа - Колоездене: Обиколка на Лангкави, втори етап, мъже - Евроспорт 2

12:00 часа - Тенис: Турнир ATP 250 в Чънду - MAX Sport 1

12:30 часа - Тенис: Турнир ATP 250 в Чънду - MAX Sport 2

14:30 часа - Снукър - Евроспорт 1

19:00 часа - Футбол: Лига на нациите: Латвия - Кипър (Диема Спорт)

19:00 часа - Футбол: Лига на нациите: Армения - Черна гора (Диема Спорт 2)

19:00 часа - Футбол: Лига на нациите: Грузия - Украйна (Диема Спорт 3)

21:45 часа - Футбол: Лига на нациите: Швеция - Полша (Диема Спорт)

21:45 часа - Футбол: Лига на нациите: Турция - Италия (Диема Спорт 2)

21:45 часа - Футбол: Лига на нациите: Белгия - Франция (Диема Спорт 3)

21:45 часа - Футбол: Лига на нациите: Румъния - Босна и Херцеговина (Нова Спорт)

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