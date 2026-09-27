Кандидатът, подкрепен от Българската федерация по шахмат 2022, е новият президент на FIDE

Международната федерация по шахмат (FIDE) обяви името на новия си президент. Става въпрос за Тимур Турлов, който спечели изборите, проведени на 26 септември в Самарканд. Казахстанският предприемач, който получи подкрепа и от страна на Българската федерация по шахмат 2022, събра 110 гласа срещу 85 за германеца Вадим Розенщайн на втория тур. В екипа на новия президент влиза и легендата Вишванатан Ананд, който е избран за заместник-президент.

Тимур Турлов е новия президент на FIDE

Турлов ще наследи на президентския пост Аркадий Дворкович, който ръководеше международната шахматна централа през последните осем години. Преди избора си Турлов беше президент на Шахматната федерация на Казахстан, а също така оглавява Международната училищна шахматна федерация. Също така е основател и главен изпълнителен директор на Freedom Holding Corp. Той ще бъде осмият председател на FIDE. В първия тур на изборите Турлов получи 96 гласа, Розенщайн - 76, а Ян-Хенрик Бютнер - 20. След отпадането на Бютнер се стигна до втори тур, в който Турлов спечели с 110:85.

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Българската федерация по шахмат 2022 беше сред организациите, които публично подкрепиха кандидатурата на Турлов и Вишванатан Ананд. От родната централа посочиха като ключови приоритети дигитализацията на шахмата, развитието на шахмата в училищата, използването на съвременни технологии и изкуствен интелект, както и подкрепата за националните федерации и финансовата устойчивост на FIDE.

Новият президент заяви след избора си, че иска да работи за развитието на шахмата в световен мащаб и за укрепването на националните федерации. Мандатът на новото ръководство започва в момент, в който FIDE поставя все по-силен акцент върху дигитализацията, образованието и разширяването на достъпа до шахмат.

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