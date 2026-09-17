В опит да запази поста си: Станка Златева разкри основната си цел в българската борба

Редовно заседание на Управителния съвет на Българската федерация по борба се проведе във вторник и на него беше обсъдена и организацията на извънредното Общо събрание на федерацията, насрочено за 17 октомври. По тази точка от дневния ред председателите на клубове по борба, членове на Управителния съвет, изразиха категоричната си позиция, че действащият президент Станка Златева и екипът ѝ трябва да продължат да ръководят българската борба, за да изпълнят в цялост програмата за възраждане и развитие на "нашия спорт", приета от Общото събрание през миналата година.

Станка Златева е поставена под сериозен натиск

БФ Борба ще продължи курса към прозрачност, финансова дисциплина, прекратяване на старите порочни практики, развитие на детско-юношеската борба, подкрепа за българските треньори и състезатели и изграждане на устойчив модел за подготовка на националните отбори. Сред основните приоритети на екипа на Станка Златева са още връщането на доверието в българската борба, по-доброто управление на ресурсите на федерацията, създаването на равни условия за клубовете, инвестициите в младите таланти и възстановяването на силната българска школа, която да осигурява бъдещето на националните отбори.

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"Благодаря на клубовете за тази подкрепа. Тя е отговорност, която приемам с цялата сериозност. Няма да предам клубовете и продължаваме работа с нашата програма за възраждане на българската борба. Започнахме промяната и ще я довършим", заяви президентът на БФ Борба Станка Златева, цитирана от официалния сайт на централата. По думите ѝ целта на настоящото ръководство е да се изгради федерация, в която децата и младите състезатели са в центъра на политиката, трудът на треньорите се уважава, клубовете получават необходимата подкрепа, а успехите се постигат с работа, дисциплина и ясна перспектива.

Първите резултати от този подход вече са налице. Българските деца и млади таланти започнаха да печелят медали от големи международни първенства, показвайки, че когато се инвестира в родната школа и се създават условия за развитие на младите състезатели, резултатите не закъсняват. Ръководството на БФ Борба подчертава, че възраждането на българската борба е дългосрочен процес, който изисква постоянство, единство и последователност. Затова Станка Златева и екипът ѝ ще продължат да работят за изпълнението на поетите пред клубовете ангажименти и за връщането на българската борба на мястото, което заслужава. Извънредното Общо събрание на БФ Борба ще се проведе на 17 октомври от 10:30 часа в София. / БТА

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